Congo-Brazzaville: Musique - Roga-Roga ambassadeur de Congo B

La signature du contrat liant l'artiste musicien Roga-Roga et la société des paris Congo B, ex-Congo BET, pour une durée de douze mois, a eu lieu à Brazzaville, le 22 mars, grâce au management de l'agence Kaba Lisolo.

La signature a eu lieu en présence du directeur général de Congo B, Ange Fannuchi ; du directeur général adjoint, Pierre Louis Massoutier ; et du gérant de l'Agence de communication, de stratégie marketing, de production audiovisuelle et d'événementiel Kaba Lisolo, Abdoul Kaba.

Artisan de ce partenariat entre la société Congo B et Roga-Roga, le gérant de l'agence Kaba Lisolo, Abdoul Kaba, souligne que ce contrat permettra à l'artiste musicien de promouvoir les produits de Congo B à travers des vidéos, des jingles et des descentes dans les champs afin d'être en contact permanent avec les parieurs.

Pour les responsables de la société Congo B, Roga-Roga est une super star, un artiste référence en République du Congo. Congo B veut se positionner comme une société leader dans le pays. C'est pour cela qu'elle s'appuie sur Roga-Roga pour une collaboration gagnante. La présence de cet artiste, pensent-ils, est importante du fait que la société est arrivée à un tournant où elle doit être accompagnée par un leader de haut niveau, et ce leader n'est autre Roga-Roga. En outre, il fédère la population autour de lui, et il est transgénérationnel, susceptible de toucher une cible extrêmement large. " Roga-Roga est une super star qui a une influence considérable. Son aura va largement au-delà de nos frontières. Il permettra à notre société de pouvoir utiliser son image. Il va également tourner un clip promotionnel de notre société. Roga-Roga participera aussi à l'inauguration de notre grande salle des paris sportifs, ainsi qu'à la remise des chèques des gagnants, de même que la publicité pour l'impact sociétal de notre société Congo B ", ont-ils déclaré.

Roga-Roga s'est dit heureux d'être ambassadeur de cette société, promettant de mettre son savoir-faire en exergue pour mener à bien sa mission de la marque Congo B. " Je suis très heureux d'être ambassadeur de Congo B. A travers moi et mon image, je vais faire passer son message. Je le ferai jusqu'au fin fond des villages, parce que le pari ce n'est pas seulement pour les Brazzavillois, même ceux qui sont dans les villages parient au jeu. A travers moi, mon image, ils sauront comment faut-il jouer ", a déclaré l'artiste musicien.

Le leader du groupe Extra Musica est auteur, compositeur, chanteur, interprète, arrangeur et chorégraphe. Il baigne dans la musique depuis tout petit et à plus de vingt-cinq ans d'expérience musicale au haut niveau. Détenteur de nombreuses œuvres musicales, le suprême lampadaire a reçu plusieurs trophées et distinctions.

Notons que la société Congo B se passe pour la plus grande société congolaise de jeux. Elle est en activité depuis 2016 en République du Congo. Alors que l'agence Kaba Lisolo, présente dans les deux Congo depuis plus de dix ans, a une forte expérience dans son domaine. C'est elle qui a facilité la signature de contrat entre Roga-Roga et MT