Algérie: Para-athlétisme (Grand Prix de Fazza) /3e journée - L'Algérie décroche six médailles d'or

Dubai — Les athlètes algériens ont décroché six nouvelles médailles d'or et une en argent, lors de la 3e et avant dernière journée de la 13e édition du Grand Prix de Fazza de para-athlétisme, devant prendre fin, jeudi soir au Club Dubaï Club pour des personnes handicapées, avec le déroulement de la 4e et dernière journée.

Avec cette nouvelle moisson, l'Algérie porte son escarcelle de médailles à 12 (8 or, 3 argent et 1 bronze), occupant provisoirement la deuxième place, derrière la Thaïlande (8 or, 9 argent et 9 bronze).La Colombie (7or, 6 argent et 4 bronze) complète le podium.

La 3e journée du Grand Prix de Fazza de para-athlétisme a permis aux athlètes algériens de se distinguer, à commencer par Walid Ferhah sacré au lancer de poids (F32) avec 11,06 mètres, devant l'Emirati, Hassan Moosa (3,36 mètres).

Au disque, classe F56/57, la doyenne des para-lympiens algériens, Nadia Medjmedj (F56) a jouté une or, grâce à une table de cotation (1033 points), devant sa compatriote Safia Djelal (F57) 861 pts et la Nigériane Alam Constance (774 pts).

De son côté, Mohamed Berrahal (T51, 52) s'est offert le vermeil au concours du disque, avec une table de cotation à (1006 pts), devant les Indiens Dharambir (904 pts) et Amrutla Panchal (810 pts).

La 4e médaille d'or de 3e journée a été l'oeuvre de Kamedl Kardjena (F33) au lancer de poids, avec un jet à 10,19 mètres, devant les Emiratis Alhisani Ahmed (9,48 mètres) et Ahmed Almaazmi (8,21 mètres).

Dans l'épreuve du 400m (T13), le champion paralympique à Tokyo, Athmani Skander Djamil a remporté haut la main, l'or du Grand Prix, en franchissant la ligne d'arrivée largement en tête en 48.19, devant le Colombien Bermundez Villar Bra (50.90) et le Nigérian Adebayor Kokoomo (54.58).

Lors des deux premières journées du rendez-vous émirati, les Algériens avaient remporté six médailles dont trois en or, en plus d'un record du Monde et deux continentaux.

Les médailles en vermeil ont été gagnées, respectivement, par Safia Djelal (poids), avec un jet à 11,56 mètres, réalisant du coup, un nouveau record du Monde, Walid Ferhah au Club (F32), 37, 42 mètres et un nouveau record d'Afrique, Boudjadar Asmahane au poids (F33), avec un jet à 6,42 mètres

Quelques 450 athlètes de 43 pays dont l'Algérie prennent part aux joutes de Fazza auxquelles l'Algérie participe avec neuf athlètes dont quatre dames.