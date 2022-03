Algérie: Barrage vert - Une mission de travail attendue à Djelfa du 27 au 30 mars pour évaluer le projet "ClimGov"

Alger — Une mission de concertation et de renforcement des capacités du secteur des forêts de la wilaya de Djelfa afin de suivre les résultats des actions d'adaptation au changement climatique "Composante Adaptation du projet" (ClimGov) sera organisée du 27 au 30 mars courant, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère de l'Environnement.

Cette mission de concertation entre dans le cadre de du projet Renforcement de la Gouvernance Climatique au service de la Contribution déterminée au niveau national (CPDN) mise en œuvre par le ministère de l'Environnement, celui des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, en collaboration avec l'Agence de coopération allemande au développement (Giz), a précisé la même source.

Cette mission de travail prévue à la wilaya de Djelfa est prévue du 27 au 30 mars 2022 pour la réalisation d'ateliers de concertation et de renforcement de capacités ainsi qu'une visite sur le terrain à la forêt de Senalba et des stations du Barrage vert, a ajouté le communiqué.

Cette activité rentre dans le cadre de la composante adaptation du projet pour laquelle le secteur des forêts a été retenu comme secteur pilote.

Ainsi, le programme de cette mission comprend la tenue d'un atelier sur le renforcement des capacités des acteurs locaux du secteur des forêts portant sur le suivi de l'adaptation au changement climatique et un atelier formation-action sur l'identification des vulnérabilités et chaînes de risques et consolidation des mesures d'adaptation au changement climatique intégrant la dimension "genre" (en deux sessions).

Cette mission vise "principalement à mobiliser" les acteurs locaux du secteur des forêts et de l'agriculture dans cette wilaya en vue de "renforcer" leur capacités sur le suivi des résultats des actions d'adaptation au changement climatique, dans le but de "les impliquer" dans les activités de la "Composante Adaptation", a souligné le ministère.

Elle a pour objectif, également, d'identifier les acteurs locaux dans le secteur des forêts et de l'agriculture concernés par ce suivi, en plus de susciter leur l'intérêt et l'implication pour l'opérationnalisation du concept de suivi des résultats de l'adaptation.

Cette mission permettra aussi d'établir une cartographie précise des acteurs locaux travaillant dans le secteur des forêts et de l'agriculture afin de définir leurs rôles et contributions potentielles dans l'opérationnalisation de ce concept, a fait savoir le ministère tout en rappelant que Djelfa est l'une des wilayas pilotes du projet "ClimGov" au même titre que les wilayas de Guelma et Tamanrasset.