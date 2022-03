Cameroun: Mondial-2022-Algérie-Cameroun - "Ce match est tellement important que revenir jouer à Japoma est anecdotique"

L'entraineur de la sélection algérienne de football, Djamel Belmadi, a soulevé, jeudi à Douala, l'importance du match aller des barrages de qualification à la Coupe du monde 2022, face au Cameroun vendredi (18h00, heure algérienne), soulignant que le fait de revenir jouer au stade de Japoma reste "anecdotique".

"Ce match est tellement important pour nous, que revenir jouer ici au stade de Japoma devient anecdotique. On a évolué dans ce stade il y a deux mois lors de la CAN, mais c'est du passé. Les statistiques et les séries de victoires sont faites pour être cassées ou modifiées", a déclaré le sélectionneur algérien en conférence d'avant match.

"On aurait aimé visiter le Cameroun, aller à Yaoundé ou dans une autre ville. Mais on nous aime beaucoup à Douala et Japoma ", a surenchéri le coach national au milieu d'éclats de rire des journalistes présents.

Avant d'enchainer : "Je ne sais pas s'il y a un excès de confiance de la part des Camerounais, mais notre objectif reste le même et on est toujours aussi motivés.

Le Cameroun est un grand pays de football, mais on a aussi envie d'aller en Coupe du monde".

Revenant sur le stage des Verts à Malabo avant leur arrivée à Douala ce jeudi, Belmadi a indiqué que le choix s'est porté sur la capitale équato-guinéenne pour une question de "proximité et de logistique".

De son côté, le capitaine de sélection algérienne, Ryad Mahrez, a relevé l'état d'esprit qui règne dans le groupe, assurant que lui et ses coéquipiers sont déterminés à réaliser une belle performance face aux Lions indomptables.

"Nous avons bien travaillé à Malabo et nous sommes prêts pour cette double confrontation face au Cameroun. Nous connaissons l'importance de ces deux matchs et ce sera à nous de le montrer demain pour rendre notre peuple fière", a-t-il déclaré.

L'attaquant de Manchester City est également revenu sur l'importance de se qualifier au Mondial 2022, pour les joueurs de sa génération.

"A 31 ans mon objectif principal est de jouer le Mondial et j'ai envie de le faire avec cette génération exceptionnelle et avec un grand coach. Nous avons fait beaucoup de choses durant les quatre dernières années, maintenant à nous de prouver qu'on mérite d'être à la Coupe du Monde", a-t-il dit.

La sélection algérienne de football tentera de prendre une option dans la course à la qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar, à l'occasion du match aller des barrages face au Cameroun, vendredi au stade de Japoma (18h00) à Douala, avant le match retour prévu le 29 mars au stade Mustapha Tchaker de Blida (20h30).