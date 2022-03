Algérie: Economie d'électricité - L'Algérie célébrera samedi la journée "Earth Hour"

Alger — L'Algérie célébrera samedi prochain la journée internationale "Earth Hour" visant à sensibiliser le grand public quant à la préservation de l'environnement et à l'économie d'énergies en éteignant les lumières pendant une heure, a indiqué jeudi un communiqué des organisateurs.

Cet événement, organisé sous la parrainage du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, est célébré par l'association Sidra, ambassadrice de l'événement, en partenariat avec l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation des énergies (Aprue) et la société Schlumberger, a précisé la même source.

Des célébrations "symboliques" sont prévues dans les 58 wilayas du pays sous la coordination des walis, notamment par l'extinction des lumières des monuments phares dans chaque wilaya de 20h30 à 21h30 et la mise en place d'actions de sensibilisation avec la participation de la société civile, a précisé le communiqué.

La célébration principale se tiendra le même jour à Alger au niveau de la salle Ibn Zeydoun Riadh El Feth à partir de 16h, avec au programme des panels de discussions autour de la sobriété énergétique et des énergies renouvelables qui mettre en lumière des acteurs des acteurs de la société civile et des startups qui œuvrent dans le domaine de l'économie verte et du recyclage.

L'évènement sera marqué par la tenue d'un gala artistique qui devra donner naissance à nouvelle initiative intitulée (#art4planet) qui vise à mettre l'art et les artistes au service de la préservation de la planète.

Des stands d'exposition et de sensibilisation seront, également, installés au pied du monument symbole de l'Algérie, afin de sensibiliser le grand public et notamment les 500 personnes attendues pour l'événement, a fait savoir le communiqué.