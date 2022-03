Madagascar: Algérie-Madagascar - Vers l'amélioration d'une relation multi-domaine

Le nouvel ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Malek Djaoud, a présenté ses lettres de créance au président de la République Andry Rajoelina, hier à Iavoloha. Une cérémonie qui a été assistée par le nouveau ministre des Affaires étrangères et chef de la diplomatie malgache, Richard Randriamandrato.

À l'occasion de l'événement, Malek Djaoud n'a pas manqué de rappeler les liens qui unissent les deux pays. " Algérie et Madagascar sont deux États qui ont une histoire proche et une relation fraternelle profonde ", a-t-il lancé. À part un passé colonial sous la domination française, cette histoire est surtout ponctuée par l'exil du Premier ministre Rainilaiarivony, puis de la Reine Ranavalona III à Alger vers la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle. Les liens entre les deux pays connaissent une autre étape durant la Deuxième République avec l'amitié révolutionnaire nouée entre les présidents Ratsiraka et Boumédienne, chef de l'État algérien de 1965 à 1976 puis président de la République de 1976 à 1978. Depuis, les relations entre les deux pays ont beaucoup évolué.

Échanges. Dans la volonté de mettre en place une diplomatie économique et de s'ouvrir sur d'autres pays, Madagascar compte étendre ses relations avec l'Algérie dans d'autres secteurs. Andry Rajoelina et Malek Djaoud sont convaincus qu'il faut donner un nouvel élan à cette relation, dans divers domaines et dans l'intérêt des deux nations et des deux peuples. Le président malgache a, de ce fait, souligné la volonté de Madagascar d'améliorer ses relations commerciales avec l'Algérie et de renforcer la coopération en termes d'échange d'expériences et de technologie dans les domaines des infrastructures, de la pêche et des hydrocarbures. En se trouvant dans le top 5 des puissances économiques du continent, l'Algérie se présente alors comme un partenaire potentiel pour la Grande île.