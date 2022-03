Algérie: Skikda - Succès de la première expérience de culture du fruit du dragon

Skikda — La première expérience de culture du fruit du dragon dans une exploitation agricole privée de la commune de Beni Bechir au sud de la wilaya de Skikda, dans le cadre d'un partenariat algéro-chinois, a été couronnée de succès.

Salah Laabidi, propriétaire de l'exploitation, est pionnier dans la culture de ce fruit tropical à Skikda, a souligné que son expérience avec le dragon, ce fruit "exotique" par sa forme et son goût, "a réussi à 100% et a donné des résultats très encourageants".

Et ce n'est qu'après de multiples recherches sur la culture et les bienfaits nutritifs de ce fruit également appelé pitaya, qu'il a décidé de se lancer dans cette aventure en enlevant plusieurs arbres fruitiers pour les remplacer par une serre.

Les premiers arbustes utilisés dans "la serre-mère" ont été apportés de la Chine et l'exploitation a fini par produire ensuite ses propres arbustes utilisés dans les autres serres, a précisé le même cultivateur.

Le murissement de ce fruit se prolonge pendant six mois de l'année de juin à décembre et chaque serre produit près de deux tonnes, a précisé Laabidi qui a affirmé sa disponibilité à assurer la formation et le suivi aux agriculteurs désirant cultiver le pitaya.

Mme Gao Lee, la responsable de la société chinoise en partenariat avec cet agriculteur Skikdi, a souligné que l'objectif de la culture en Algérie de ce fruit riche en vitamines et fibres, est de le faire connaitre aux familles algériennes.

Le pitaya est un fruit tropical riche en antioxydants qui réduisent les inflammations, empêchent la dégénérescence des cellules et protègent contre les maladies cardiaques, le cancer, le diabète et les arthroses.

La peau du pitaya est rose et sa pulpe est rouge, charnue et parsemée de petites graines avec une saveur mixée rappelant le kiwi et la pastèque.