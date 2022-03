Congo-Brazzaville: Slam - Do Nsoseme en concert à la Halle de la Gombe

La slameuse va se produire en soirée, le 26 mars, à l'Institut français après sa dernière prestation à la scène slam organisée en clôture de la Fête du livre, le 12 février, à l'Académie des beaux-arts de Kinshasa.

De retour de Liège où elle s'est produite, le 18 mars, dans le cadre du festival Corps de textes à la zone, maison des jeunes et un centre liégeois de cultures alternatives créé en 1988, Do Nsoseme Dora est à l'affiche pour un concert samedi à 18h30. De sa voix douce et fluette, la slameuse qui, depuis un certain temps, a initié divers projets artistiques dont le sujet aborde, entre autres, le droit des femmes et des enfants, entend encore une fois défendre cette cause.

En effet, en ce mois de la femme qui touche presque à son terme, elle ne pouvait se priver de faire entendre sa voix à cet effet. Du reste, déjà à lui seul, son single intitulé "Femme" sorti en février 2021 est une déclaration forte. Do y célèbre le courage de la femme et revient sur l'importance de poursuivre la lutte dans l'heureuse perspective d'obtenir une meilleure condition féminine. Un propos qui tombe à point nommé en ce mois de mars.

Rappelons cependant que la slameuse qui depuis quelques mois affiche un nouveau look, les cheveux coupés courts et teintés qui rajoutent un zeste de sensualité à son allure, n'aborde pas que la thématique des droits de la femme et de l'enfance. En effet, la consolidation de la paix et l'amour pour le Congo sont aussi des sujets qu'elle clame. Ainsi a-t-elle donné de la voix en juillet 2020, à l'occasion des 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Dans la vidéo du slam "Le Congo de demain", on l'entend décrypter la situation de son cher pays pour qui elle nourrit tant d'espoir.

Rencontrée par Le Courrier de Kinshasa le lendemain de son arrivée, mieux son retour à Kinshasa, le 22 mars, elle a évoqué, non sans regret, un épisode qui a assombri son séjour liégeois qui l'a peinée. " Je devais partager la scène avec un slameur talentueux de N'Djili, Negue Fly Nsau, mais le rêve a été saboté, tué dans l'œuf ", a-t-elle dit. " Comme je le dis dans mon texte "Bus Stop", la Belgique n'ouvre ses portes qu'à ceux qui, selon elle, le méritent ", a-t-elle poursuivi, ajoutant avec dépit : " C'est dommage qu'en étant artiste, l'on ne puisse pas présenter son travail où l'on est attendu suite à des questions de frontières et visa, d'attache à son pays ou pas, de retour improbable ".

Néanmoins, quoique frustrée, Do n'entend pas baisser les bras car, soutient-elle, " Mais ces barricades ne nous empêcheront pas de continuer à créer des ponts et à rêver ensemble ". C'est là toute la force de caractère de la jeune artiste qui, d'apparence fragile, n'hésite pas à se présenter comme si elle était au garde à vous. Lorsqu'elle fait sa présentation, ne vous étonnez pas qu'elle vous dise avec conviction : " Je suis poétesse, slameuse, photographe et comédienne. J'aime claquer les mots et faire des photos ! L'art c'est plus que ma passion, j'en ai fait ma profession ! "