Congo-Brazzaville: Tropics tech and influence summit - Le rendez-vous démarre ce 25 mars

En prélude au sixième " Tropics business summit " prévu dans quelques mois au Cap-Vert, il se tient du 25 au 26 mars, en ligne, la conférence internationale Tropics Tech and Influence Summit. L'événement est dédié à tous les acteurs de la tech, high-tech, du digital mais aussi aux influenceurs de divers secteurs.

Organisé par Tropics ventures group Ltd. et OS Holdings, en partenariat avec la Chambre de commerce Luxembourg-Cap-Vert, le sommet Tropics tech and influence se veut un carrefour où la technologie se croise avec la société, l'innovation, la croissance, la bonne gouvernance et l'économie numérique.

" Tropics tech and influence summit sert d'événement de préparation au sixième Tropics business summit qui se déroulera cette année à Praia, au Cap-Vert, dans le but de susciter des conversations uniquement possibles sur le continent africain entre les dirigeants d'entreprises, de technologies et de gouvernements qui façonneront l'avenir numérique partagé et alimenté par les cinquante-quatre économies africaines ", expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Le thème retenu pour alimenter les débats est " Afrique connectée pour l'autonomisation des entrepreneurs, influenceurs, investisseurs et gouvernements ". S'étalant sur deux jours, ce rendez-vous accueillera des conférences ainsi que des marchés d'exposition virtuels, offrant un aperçu plus approfondi des sujets les plus brûlants de l'actualité dans les domaines des affaires, de la technologie, du marketing d'influence et de l'impact social. L'occasion de brosser un sacré portrait des sphères : Fintech, Block Chain, Crypto, Intelligence artificielle, E-Sports, VFX, Gaming, E-Heath, E-Tourism, Agri Tech, Agri Food, Ed Tech, Digital Media, Digital Innovation, etc.

A cela s'ajoute le " Tropics dealroom ", une sorte de sessions networking qui rassembleront gouvernements, entreprises, réseaux d'influenceurs, chambres de commerce et communautés Tech du monde entier, en vue de discuter en profondeur sur le rôle de la technologie dans l'avenir numérique de l'Afrique. " Si vous voulez une session en privée avec un intervenant, vous payerez 45 000 FCFA par intervenant ", ont indiqué les organisateurs.

Comme panelistes au programme, on note Venicia Guinot (présidente de Tropics ventures group et initiatrice du sommet Tropics Tech And Influence), Nomsa Nteleko (CEO de Holdings et cofondatrice du sommet Tropics Tech And Influence), Joyce Williams, Esq. (Avocat-gérant d'Armooh-Williams, PLLC), Aymar Sacré (fondateur de StarTrunk 242 & IT-C Group et influenceur business), Deo Gracias Mouyeni (formatrice en esthétique et influenceuse beauté), Mixiana Laba (artiste pluridisciplinaire et influenceuse culturelle), etc.

Notons que les lives du sommet Tropics tech and influence passeront sur Facebook, Instagram et YouTube, en session gratuite. Ce, avec la possibilité aux internautes de poser des questions et d'y obtenir des réponses de la part des intervenants.