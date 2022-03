Congo-Brazzaville: Festival Bimoko - La tradition en éveil

Prévue le 25 mars à partir de 18h, la cinquième édition du Bimoko, initiative de l'association Minawa'Arts, va se dérouler au Centre culturel Zola, à Brazzaville.

L'édition de cette année sera différente des autres, a affirmé Lyna de Pepito, la principale promotrice de l'événement. Sa particularité sera, a-t-elle déclaré, la chronologie des entrées sur scène sans arrêt, sans présentateur, la non intervention du public et surtout la présence d'une nouvelle étoile des arts de scène, Orianna, et son poème inédit à vous couper le souffle. A découvrir le jour J.

Parmi les artistes qui passeront sur le podium, il y a la conteuse Lyna de Pepito fraîchement rentrée d'une tournée en Afrique de l'ouest, la slameuse Guer2vie, avec la compagnie de danse et percussion Racine d'Afrique qui ont concocté pour le public une belle sauce africaine faite de la danse des morts, de la nuit et de la danse du feu, et bien d'autres surprises agréables puisées dans le patrimoine culturel immatériel du Congo et d'ailleurs. Le célèbre comédien congolais, Sidney Batantou, a programmé avec sa coéquipière Erma une adaptation théâtrale du roman "La calebasse renversée" en présence de l'auteur, Victor Bery.

L'association Minawa'Arts a entrepris depuis plus de cinq ans de réaliser des actions culturelles permettant non seulement de restituer l'histoire de la création des peuples bantous, mais aussi de promouvoir et de valoriser l'art oral et scénique du Congo et des autres peuples.

Au terme d'une minutieuse démarche de préparation qui a donné lieu à une importante assise de nombreuses personnalités intellectuelles et du secteur de la culture, et bien d'autres organisations soucieuses de la préservation du patrimoine culturel de l'humanité en général et celui du Congo en particulier, l'artiste internationale Lyna de Pepito et compagnie ont manifesté leur soutien à la réalisation d'un festival socio-culturel intitulé Bimoko.

Occasion inédite de promotion et de pérennisation des us et coutumes des peuples, à l'instar des autres festivals, Bimoko s'offre comme une fleur au bouquet de notre diversité culturelle. C'est une contribution essentielle de ce que les Bantous et tous les autres peuples ont su préserver de leur histoire.