Congo-Kinshasa: " L'empire du silence ", un cri de douleur contre les massacres et viols en RDC

Déplacements forcés, pillages, exécutions, massacres et viols, depuis plus de vingt-cinq ans, l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) est défriché par des conflits meurtriers. Le long métrage du réalisateur Thierry Michel, sorti le 16 mars dernier, témoigne la souffrance de la populations congolaise ignorée par les médias et la communauté internationale.

" L'empire du silence " documente la traque, les massacres des réfugiés Rwandais, la naissance des deux guerres du Congo, les passations de pouvoir entre dictateurs et le rôle charnière des seigneurs de guerre gravitant autour du régime.

Tous semblent pris dans un vertige de tueries pour le pouvoir, pour l'argent, pour s'accaparer des richesses du Congo en toute impunité, dans l'indifférence générale. Parcourant ce pays avec sa caméra depuis trente ans, Thierry Michel est le témoin des combats, des souffrances, mais aussi des espoirs du peuple congolais.

Relayant le plaidoyer du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, et dans la continuité de son précédent film " L'homme qui répare les femmes", il retrace dans "L'empire du silence " les enchaînements de cette impitoyable violence qui ravage et ruine le Congo depuis un quart de siècle.

" Il fallait pointer aujourd'hui les responsabilités, pointer les criminels. Je n'ai pas compris comment ce pays a basculé de rendez-vous manqué en rendez-vous manqué pour tomber dans un abîme de violence. Ce cycle de massacres qui entache depuis vingt-cinq ans certaines régions du Congo de manière innommable ", a déclaré Thierry Michel.

Avec une narration à la fois sobre et omniprésente, il raconte les méandres de l'histoire d'un peuple en désarroi. Ce cinéaste et documentariste a exploré toutes les facettes de ce pays et livre cette fois son œuvre finale, un film bilan qui dénonce les bourreaux, les responsables des crimes innombrables, massacres et crimes de guerre, toujours protégés par la culture de l'impunité.