Congo-Brazzaville: Santé publique - La population congolaise invitée à soutenir la lutte contre la tuberculose

La tuberculose demeure encore un problème de santé publique en République démocratique du Congo ( RDC). En dépit de la survenue de la covid-19, le pays, à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose, a notifié environ 216 690 cas de tuberculose toute forme.

Plus de 90% cas de tuberculose ont été traités avec succès. Cependant, la RDC fait partie des trente pays les plus affectés par cette maladie, occupant le huitième rang mondial et le deuxième en Afrique. Face à ce lourd fardeau, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a invité la population à s'impliquer dans la riposte à ce fléau.

Il a lancé cet appel lors de son adresse à la nation à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, le 24 mars, sur le thème international " Investir pour sauver des vies ". Le sous-thème national a été " Investir dans la lutte contre la tuberculose en RDC, c'est investir dans la couverture sanitaire universelle".

"Nous voudrions que la population s'implique totalement dans la lutte pour mettre fin à la tuberculose dans notre pays", a déclaré le ministre de la Santé. Comme ce mois de mars est dédié à la femme, a-t-il poursuivi, " je voudrais rappeler aux mamans congolaises que la tuberculose frappe autant les enfants, les femmes que les hommes dans notre pays. Elle les prive de la joie de vivre pendant plusieurs mois lorsque les familles sont affectées. C'est pourquoi j'invite toutes les mamans congolaises à s'unir pour combattre cette maladie".

Tout en insistant sur la gratuité du traitement contre la tuberculose, Jean-Jacques Mbungani a souligné que " seul un traitement correctement administré, auquel le patient adhère totalement, est le gage d'interruption de la chaîne de transmission de cette maladie et à terme devait permettre d'éliminer la tuberculose en 2030 comme le recommande l'Organisation mondiale de la santé " .

Il a, par ailleurs, réaffirmé le ferme engagement du gouvernement, à travers son ministère, de mobiliser toutes les ressources disponibles pour éliminer la tuberculose dans le pays. Le ministre a rappelé que la meilleure façon de lutter contre cette maladie, c'est de traiter le plus rapidement les malades. " La tuberculose est guérissable. Les médicaments efficaces existent et sont gratuits dans tous les centres de santé, de dépistage et traitement de la RDC. Encore une fois, j'invite toute la nation congolaise à s'approprier de la lutte contre la tuberculose ", a-t-il lancé.