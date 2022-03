Guinée: Boffa - Le nouveau marché et le port inaugurés dans la commune urbaine

Le Représentant résident adjoint Programme et Opérations du PNUD, M. Boureima Younoussa a pris part le Vendredi 18 Mars 2022, à la cérémonie d'inauguration du nouveau marché de la Commune de Boffa. Ce nouveau marché, équipé d'installations commerciales modernes, de hangars et de boutiques avec un système de réfrigération, des latrines (hommes et femmes) et un accès à l'eau potable est le fruit d'un partenariat fécond entre la Commune urbaine de Boffa, le Fonds d'équipements des Nations Unies (UNCDF), la Charente Maritime Coopération Boffa et l'Agence Française de Développement.

En effet, la réalisation de cette infrastructure commerciale s'inscrit dans le cadre du Projet de Développement Durable de la Pêche Artisanale (P2DPA) dans la préfecture de Boffa, financé par l'Agence Française de Développement (AFD), le Département de la Charente-Maritime, le Fond d'Équipement des Nations-Unies (UNCDF) et l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (AELB), la Commune Urbaine de Boffa (CUB) et Charente Maritime Coopération (CMC).

L'inauguration du marché a été précédée de la visite des sites du nouveau débarcadère de Walia, village situé à une trentaine de kilomètres du Centre urbain, visant à désenclaver plusieurs îles et les nouvelles installations du Port de Boffa. En effet, le débarcadère a été construit à Walia, afin de faciliter l'accostage des pêcheurs de la localité, et d'amorcer une dynamique de désenclavement de l'île de Dari. Le port de Boffa-centre a quant à lui été rénové et agrandi, afin que les professionnels du secteur de la pêche artisanale puissent exercer leurs activités dans de meilleures conditions.

Les différentes cérémonies se sont déroulées en présence du Gouverneur de la Région administrative de Boké, du Préfet de Boffa, du Chef de Cabinet du Ministère des pêches de l'aquaculture, du Conseiller principal de Mme la Ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, du Directeur général des services sociaux de base du Ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, du Directeur pays adjoint de l'AFD, du Coordonnateur résident de la Charente maritime Coordonnateur, de la Cheffe du projet, du Représentant résident adjoint du PNUD, du Chargé de programme UNCDF, M. Carlos Barry et du Coordonnateur du projet AGREM, M. Boubacar Alpha Diallo.

Les femmes bénéficiaires, les sages et la jeunesse de Boffa se sont fortement mobilisés à cette occasion pour exprimer leur satisfaction.