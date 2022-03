Congo-Kinshasa: Léopards - Meschak Elia arrive à Kinshasa

Alors que l'on ne l'attendait plus, Meschak Elia aurait pris son avion en direction de Kinshasa pour rejoindre les Léopards qui jouent ce 25 mars contre les Lions de l'Atlas du Maroc en match aller des barrages de la Coupe du monde Qatar 2022.

Meschak Elia Lina est dans l'avion qui doit atterrir dans la soirée du 24 mars à l'aéroport de N'Djili, à Kinshasa, en provenance de Suisse. L'information a circulé rapidement sur les réseaux sociaux. Le joueur a même posté une photo à bord de l'avion avec ces mots significatifs et un passage de l'hymne national "Debout congolais" et sa gratitude envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi : "La nation passe avant tout. Don béni, Congo ! Des aïeux, Congo ! Ô pays, Congo ! Bien-aimé ! Congo ! Immense est ma joie, Merci Béton ".

Le joueur de Young Boys de Berne en Suisse avait manifesté sa volonté de rejoindre les Léopards si le staff technique faisait appel à lui. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, le 11 mars dernier, il a dit : " Je tiens personnellement, par cette vidéo, à éclairer l'opinion nationale pour l'intérêt suprême de notre patrie, je suis prêt et disposé à mouiller le maillot et à apporter ma petite pierre pour qu'ensemble, nous puissions écrire l'histoire de notre pays autrement. Je n'ai aucun problème. Maintenant, c'est à la Fédération et au staff de décider ". Aussi a-t-il figuré parmi les vingt-huit joueurs convoqués par le sélectionneur Hector Cuper pour la double confrontation entre la République démocratique du Congo et le Maroc en matches de barrage de la Coupe du monde Qatar 2022.

Très attendu à Kinshasa après plus de deux ans d'absence, Meschak Elia a fait volte-face, bloqué par son club et son agent suite aux menaces dont il serait victime au pays. Son départ de son ancien club le Tout Puissant Mazembe a été atypique, sur fond de polémique. Mais il fallait revenir pour servir le pays au sein des Léopards. Alors que l'on ne l'attendait plus, et que l'information a circulé sur son remplacement par l'attaquant Jackson Muleka de Kasimpasa en Turquie, l'on a appris qu'il était dans l'avion pour rejoindre des Léopards, à un jour du match aller de barrage contre les Lions d'Atlas du Maroc. Et ce serait le ministre provincial des Mines de Kinshasa, Godard Motemona, qui aurait livré la nouvelle, prenant soin d'ajouter l'implication personnelle du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.

L'on se rappelle que le frère aîné du joueur avait, quelques jours plus tôt lors d'une intervention sur Radio Top Congo, demandé l'intervention du président de la République dans le dossier de son jeune frère. Ainsi, les Léopards sont donc au complet pour affronter le Maroc à Kinshasa ce 25 mars et à Casablanca le 29 mars, avec un enjeu majeur, la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.