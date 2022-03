Congo-Brazzaville: Métiers du bâtiment - Tendresse Manaka gomme les stéréotypes

Aînée d'une famille de trois filles, Tendresse, âgée de 22 ans, est une passionnée du bâtiment. Emmitouflée dans sa combinaison, elle prend plaisir à lisser le béton, à préparer manuellement son enduit et, enfin, à travailler en hauteur.

Truelle taloche, spatule et pelle en main, Tendresse passe d'un outil à un autre pour élaborer son travail. C'est avec beaucoup de bonheur qu'elle bêche, remue, malaxe terre et ciment... Des taches journalières qu'elle exécute à présent avec dextérité. " Cela n'a pas toujours été le cas, mais en dépit des railleries et taquineries machistes des hommes, je n'ai jamais pensé à jeter l'éponge ", a fait savoir Tendresse.

" Le bâtiment est une dure école, qui forge les caractères. Celles qui y restent le font par amour du métier car il y a tellement des préjugés qui découragent la jeune fille ", informe Tendresse qui a dû travailler et s'impliquer davantage plus que ses collègues hommes pour gagner leur confiance. " Au départ de la formation, nous étions sept filles et la fin, je me suis retrouvée seule avec vingt hommes ", précise-t-elle.

En effet, malgré d'énormes progrès dans les mentalités, il n'est pas toujours facile aux femmes d'embrasser ce métier. " Les hommes ne s'y opposent pas farouchement, mais ce n'est pas dans les mœurs. Et il y a des phrases assassines dans le genre : est-ce que tu pourras t'en sortir ? Pourquoi tu ne fais pas la coiffure ou la couture comme toutes les autres ? Des phrases qui rabaissent, frustrent les femmes et poussent les plus sensibles à abandonner leurs rêves ", a laissé entendre Audrey Glwadys Mpandzou, directrice au Centre d'éducation, de formation et d'apprentissage (Céfa).

Après deux ans de formation en bâtiment au Céfa, Tendresse se lance très rapidement dans le monde du travail grâce à son père qui l'engage pour un projet dans le nord du pays. Une aubaine de la jeune qui peut enfin mettre en pratique ce qu'elle a appris à l'école. " Ma place est dans le bâtiment et pour y rester, j'ai dû redoubler des efforts et parfois faire fi de certaines remarques pour ne pas être le pantin de la classe ", a-t-elle fait savoir.

De plus, sa fermeté lui a valu le respect de ses pairs. Au travail acharné, Tendresse cible ses marchés pour pouvoir mettre la pâte aux dépenses de la maison. " Même si les projets ne courent pas les rues, j'arrive à travailler et cela me permet d'avoir un revenu pas régulier mais conséquent pour pouvoir apporter ma contribution à la maison ", a-t-elle conclu.