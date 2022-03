Congo-Brazzaville: Up courts métrages - Lancement de la saison 2022

Le programme Up Courts métrages a annoncé le démarrage de sa cinquième session à travers laquelle la plateforme proposera une formation dédiée aux métiers de l'écriture de scénario, réalisation et production cinématographique et audiovisuelle créative. Le dernier délai de candidatures est fixé au 16 avril.

Initié il y a cinq ans par Cinekap, le label " Up courts métrages " vise à soutenir et promouvoir la création cinématographique et les talents panafricains. A ce jour, plusieurs initiatives issues de ces formations ont pu voir le jour, à savoir "La danse des béquilles" de Yoro Lidel Niang, "Patient 115" de Jules François Preira, "Anonymes" de Fama Réyane Sow, "Taajabone" de Fatoumata Bathily, etc.

S'agissant des conditions de participation, le communiqué aux candidats stipule que pour être éligible à la formation en " Production cinématographique et audiovisuelle ", il faut être résident d'un pays d'Afrique francophone, avoir le niveau baccalauréat au minimum, justifier d'au moins deux années d'expérience dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif. Pour les candidats postulant à la formation en " Ecriture de scénario et réalisation ", ils doivent être résidents d'un pays d'Afrique francophone et justifier d'au moins de deux années d'expérience dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif.

Pour s'inscrire, les cinéastes intéressés sont appelés à fournir, entre autres, un curriculum vitae détaillé, une lettre de motivation adressée au directeur général et producteur de la société Cinekap, en précisant la formation au choix, un synopsis développé et un traitement de scénario (entre quatre et sept pages) pour les auteurs-réalisateurs. Ces éléments, comme le souligne le comité d'organisation, sont à envoyer aux adresses : contact@cinekap.com et cinekap@cinekap.com.

Pour cette année, la formation d'Up courts métrages se déroulera à Dakar, au Sénégal, et durera huit mois soit 1120 heures de formation théorique et pratique et deux mois prévus pour la fabrication des scénarios sélectionnés. " La formation est gratuite à l'exception des frais d'inscription et d'assurance qui sont à la charge des apprenants ", précise le comité d'organisation de ce programme 2022.

Cette année, le programme est soutenu par le ministère de la Culture du Sénégal, la direction de la cinématographie au Sénégal, le Fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, l'Institut français du Sénégal, Canal+ Afrique, Vivendi et la Centre national du cinéma et de l'image animée.

Notons que Cinekap est une structure de production indépendante basée à Dakar. Fondée et dirigée par Oumar Sall, elle a permis de constituer un réseau de jeunes auteurs et réalisateurs qui aujourd'hui font la fierté du continent.