Cote d'Ivoire: Baptême de promotion - Plus de 600 élèves officiers de police reçoivent leurs épaulettes

L'Ecole de police d'Abidjan (Epa) a servi de cadre le jeudi 24 mars 2022, à une cérémonie de remise d'épaulettes.

Ils sont 611 élèves officiers de police de la promotion 2020-2022 qui ont reçu le jeudi 24 mars 2022, leurs épaulettes après une formation de 18 mois. A en croire le directeur de la formation, le contrôleur général de police Alla N'Guessan Aimé, ces élèves, prêts à servir l'Etat de Côte d'Ivoire, ont intégré les valeurs de discipline, d'assiduité et de travail durant cette formation. Selon lui, ces élèves officiers de police sont issus des deux écoles de police, à savoir l'Ecole de police d'Abidjan et celle de Korhogo. Il a également précisé que l'Ecole de police d'Abidjan avait un effectif de 562 élèves officiers de police, dont 123 femmes. La majore de cette promotion, Akalé Judith Dorcas, a obtenu une moyenne de 15,13.

Au niveau de Korhogo, le directeur de la formation a indiqué qu'ils étaient 49 apprenants, tous des hommes. Le major, Sylla Lassiné Koné, a eu une moyenne de 14,58. Dans l'ensemble, précise-t-il, la plus faible moyenne était autour de 12. A l'occasion de cette remise d'épaulettes, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, s'est dit satisfait des résultats des apprenants. Selon lui, ces résultats témoignent de l'ardeur au travail desdits élèves, de la qualité de l'enseignement dispensé et la rigueur des encadreurs. C'est à juste titre qu'il a félicité les élèves et le personnel de l'encadrement. Avant d'insister sur la collaboration police-population pour faire face aux nouvelles menaces sécuritaires.

Saluant le leadership du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la marraine de la cérémonie, le Pr Mariatou Koné, ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, a fait remarquer que la devise " Loyauté-Compétence-Intégrité " choisie par ses filleuls est en adéquation avec la rigueur du ministre de tutelle qui a donné une nouvelle dimension à la police nationale. " Sous votre houlette, notre police s'organise de mieux en mieux, continue sa belle progression et résolument engagée auprès des populations ", a-t-elle fait savoir.

Et de renchérir : " Je suis convaincue que nos policiers vont accomplir leur devoir avec rigueur, compétence, abnégation, humilité et humanité. Des valeurs inculquées pendant les 18 mois de formation. Félicitations au directeur général de police, au directeur de la formation, aux directeurs des deux écoles de police, aux enseignants pour l'encadrement et la qualité de la formation ".