Cote d'Ivoire: Radio/Émission grand public - Fréquence 2 dans mon école débarque à Tiassalé

Après une pause observée, Fréquence 2 dans mon école, l'émission de promotion de l'excellence en milieu scolaire effectue son grand retour. Pour la toute première fois, l'émission va à la rencontre des villes de l'intérieur du pays.

Trois villes ont déjà été visitées depuis le retour de l'émission. Notamment Divo, Daloa et Yamoussoukro. Chacune des étapes a connu un franc succès grâce à la mobilisation du public qui a pris d'assaut les différents sites qui ont accueilli l'évènement. L'émission conserve ses rubriques traditionnelles. Notamment "Bienvenue chez nous", la lucarne de présentation et d'historique de l'établissement, "Mon exposé" qui fait un focus sur un thème développé par les élèves, " Meet and greet " qui met en lumière un modèle de réussite sociale issu de l'établissement visité, " Mon topo pour réussir " qui permet aux meilleurs élèves de l'établissement de partager leurs astuces et stratégies de réussite.

Il faut ajouter à ces séquences, la séance de récompenses des meilleurs élèves de l'établissement et la prestation d'artistes en vogue. Plusieurs valeurs sûres de la musique ivoirienne ont déjà fait monter le mercure lors de ces trois premières étapes. Il s'agit de Francky DiCaprio, Jojo le Barbu et Bonigo, Mc One, Ayidissa, Zoksy, Magic Diézel et Safarel Obiang. Le prochain enregistrement de l'émission aura lieu le 26 mars dans la ville de Tiassalé.