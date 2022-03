Afrique: Accusé de préférer son mariage à la sélection, Ihlas Bébou clarifie !

Ihlas Bebou monte au créneau. Accusé de préférer l'organisation de son mariage, à la sélection, le joueur de Hoffeinheim n'a pas été convoqué par le sélectionneur, pour le regroupement des Eperviers en cours actuellement à Antalya, en Turquie. Ce jeudi, le joueur a voulu apporter des clarifications.

Après la sortie médiatique de Paulo Duarte, c'est au tour d'Ihlas Bebou de s'exprimer sur la décision du sélectionneur de ne pas le convoquer. Le technicien portugais justifiait cette absence par la décision du joueur, de maintenir son mariage au mois de juin prochain, alors qu'au cours de ce mois, les Eperviers vont démarrer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans une note publiée ce jeudi, sur ses réseaux sociaux, le joueur s'est prononcé, tout en regrettant son absence.

" Je regrette beaucoup que l'entraîneur ait pris cette décision. Il se trouve que la date de notre mariage est fixée depuis un certain temps déjà, car c'est la coutume et qu'il est difficile de la repousser sans la programmer à nouveau pour l'année prochaine. On m'a dit qu'il y aurait des matchs en juin, mais pas à quelle période, donc nous avons essayé de choisir la date la plus proche possible. Jusqu'à présent, les matchs de juin n'ont pas été programmés, à ma connaissance. En tant que sportif professionnel, il est très difficile de planifier à l'avance et la pandémie a rendu les choses encore plus difficiles ", a expliqué le joueur d'Hoffeinheim.

Face à cette situation, le joueur de 27 ans voulait faire des allers-retours entre l'Allemagne et le regroupement de la sélection. Une proposition que Paulo Duarte n'a pas accepté. " Je n'ai pas pris de décision contre l'équipe nationale. J'étais prêt à reprendre l'entraînement avec l'équipe avant le mariage et à rentrer en Allemagne pour mon mariage, puis à rejoindre l'équipe directement après. Mais cette proposition a malheureusement été rejetée... Dans ce cas, j'ai décidé de ne pas annuler le mariage parce qu'il ne s'agit pas seulement de moi, mais aussi de ma famille " Un honneur pour moi de jouer pour mon pays.

Accusé d'avoir mis le pays au second plan, le joueur a encore clamé sa fierté de porter les couleurs du Togo et son engagement à chaque fois. " Je lis souvent que l'on m'accuse de ne pas être patriotique, mais ce n'est pas vrai. Ma carrière en équipe nationale a commencé de manière inattendue en 2016. Cette année-là, j'étais en vacances à Lomé quand on m'a demandé si je voulais m'entraîner avec l'équipe, j'ai tout de suite accepté. C'était un honneur pour moi de jouer pour mon pays et c'est toujours le cas. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Je n'ai jamais été du genre à créer des problèmes. C'est l'équipe qui passe avant tout, pas moi en tant qu'individu " ajoute l'attaquant, avant de terminer avec une note d'espoir " J'espère que j'aurai bientôt l'occasion d'aider l'équipe nationale et d'atteindre nos objectifs futurs "