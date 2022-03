Tunisie/Mali: Barrages Mondial 2022 - Naïm Sliti - " On va tout faire pour y arriver "

Adversaire du Mali ce vendredi 25 mars, à l'occasion des barrages aller de la Coupe du monde 2022, la Tunisie n'aura pas la tâche facile. On le sait, les Aigles de Carthage ont été récemment battus par les Aigles du Mali à la CAN 2021.

Mais loin de penser à ce détail, la Tunisie veut jouer sans pression et compte bien y arriver. C'est ce qu'a confié Naïm Sliti à nos confrères de Sport News Africa.

"On se prépare bien. Il ne faut pas trop se mettre la pression. C'est à nous les cadres de tirer l'équipe vers le haut. On va tout faire pour y arriver. On va faire un bon match aller. On sait qu'il y aura une grosse ambiance pour le match retour en Tunisie. Bon après, entre nous les joueurs, on a toujours besoin des gens qui parlent. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Mais quand je sens que c'est le moment de tirer l'équipe vers le haut, je serai là inchAllah. Il n'y a pas de problème par rapport à ça ", a-t-il confié. Décidé à obtenir son ticket pour la prochaine Coupe du monde, la sélection tunisienne est très motivée.

"On est contents d'être là. On est très motivés. Il n'y a que des gros matches de toute façon. Si la Tunisie n'avait pas joué le Mali, on aurait rencontré une autre grosse équipe. Le Mali est une très belle équipe. On a joué contre eux deux fois. Je pense que si on joue notre football et avec notre expérience, il y a la place pour se qualifier ", a ajouté Naïm Sliti.