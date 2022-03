Cameroun/Algérie: Barrages CDM 2022 - André Onana - " Il n'est pas question de rater ce grand rendez-vous planétaire"

André Onana n'a qu'un seul rêve : disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar, avec les Lions Indomptables du Cameroun.

Ce vendredi, le Cameroun et l'Algérie se retrouvent, sur la pelouse du stade de Japoma, en barrage aller de la Coupe du Monde 2022. Les deux équipes veulent prendre un avantage, avant le match retour. Sur ses terres, le Cameroun a montré un beau visage, pendant la CAN. Il pourrait aligner une bonne prestation, avant de se déplacer en Algérie. Pour cette rencontre, les hommes de Rigobert Song doivent tout donner, pour remporter cette manche aller. Pour André Onana, il n'est pas question de passer à côté du rêve de la sélection, voire de toute une nation.

"Nous allons affronter une solide et forte équipe d'Algérie dans un match capital pour les deux sélections. D'ailleurs, nous sommes prêts pour cette confrontation et nous ferons le maximum pour réussir un bon résultat dans le but de nous qualifier au mondial. Il n'est pas question de passer à côté de notre rêve de nous qualifier au Mondial et nous sommes en mesure de relever le défi comme nous l'avons fait lors de la dernière CAN où nous avons battu plusieurs sélections solides. Les joueurs sont déterminés pour la qualification et il n'est pas question de rater ce grand rendez-vous planétaire", a confié le gardien des Lions Indomptables.