Algérie/Cameroun: Djamel Belmadi - " Nous avons envie d'offrir à notre peuple une qualification en Coupe du Monde "

Djamel Belmadi, le sélectionneur des Fennecs, était en conférence de presse avant le barrage aller entre l'Algérie et le Cameroun.

Les regards des supporters algériens, de l'intérieur ou de la diaspora, seront rivés sur le stade de Japoma, où se tiendra ce vendredi la première manche du match barrage entre le Cameroun et l'Algérie. Pour l'Algérie, il s'agit d'une ultime étape dans une échéance sur laquelle tout un peuple mise pour renouer avec la Coupe du Monde, après l'absence des Verts lors de la dernière de 2018. Après une Coupe d'Afrique des Nations décevante, les Fennecs affrontent le Cameroun pour une place à la prochaine Coupe du Monde. Djamel Belmadi était en conférence de presse avant le barrage.

" Le match est tellement important que venir jouer ici ou là devient anecdotique. On est venus ici il y a 2 mois mais c'est du passé maintenant. On aurait aimé visiter le Cameroun, aller à Yaoundé, etc. Mais on nous aime beaucoup à Douala et Japoma, a confié le technicien algérien. Nous avons envie d'offrir à notre peuple une qualification en Coupe du Monde. Si on ne se qualifie pas je prendrai mes responsabilités. J'ai envie que mon pays participe à la Coupe du monde. Tout le monde est sous pression quand on est coach, même Mancini. Je ne sais pas s'il y a un excès de confiance de la part des camerounais, mais l'objectif reste le même, on est toujours aussi motivés. "