Togo: Un accord pour booster les sports en milieu scolaire

Le Ministère des Sports et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ont entamé l'officialisation d'un partenariat ce jeudi, au siège du Ministère. Il s'agit de soutenir la promotion des sports en milieu scolaire.

Les deux parties ont signé cet accord de partenariat, ce jour. Ledit partenariat consiste à promouvoir les sports en milieu scolaire et universitaire au Togo. Il prendra ainsi fin en 2025. Au sortir de la cérémonie, le président de la BOAD, Serge Ekoue a déclaré que l'éducation physique et sportive reste un facteur de réussite et d'épanouissement.

" En milieu scolaire, l'éducation physique et sportive est un facteur de réussite et d'épanouissement. C'est incontestable, ces facteurs pour nos enfants tant sur le plan physique que mental. Le sport contribue indéniablement à l'éclosion des talents dans notre pays. C'est pour cela que la BOAD va s'investir pleinement dans ce domaine ", a-t-il assuré. La ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lidi Bessi-Kama n'a pas caché sa satisfaction, au terme de cette signature. Elle a également saisi cette occasion pour saluer la politique du Chef de l'Etat, Son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, qui veut faire du sport au Togo, un pôle de développement socio-économique.