Algérie/Cameroun: Rigobert Song - " L'objectif est de se qualifier pour la Coupe du monde "

Rigobert Song était présent en conférence de presse à la veille du barrage aller, entre le Cameroun et l'Algérie.

Lors de la dernière CAN, le Cameroun était sûrement mieux préparé et organisé dans le jeu que les Fennecs. Mais l'histoire a montré qu'un parcours à la CAN ne reflète pas forcément le niveau d'une équipe sur ce style de double confrontation. En jeu, c'est une place à la Coupe du monde que se disputent les deux pays. Le Cameroun accueille l'Algérie sur ses terres, ce vendredi 25 mars, pour une place à la Coupe du monde 2022.

Intronisé nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, Rigobert Song, s'est montré confiant, avant la grande échéance : " Je suis là pour partager mon expérience avec les jeunes joueurs et on sait tous que l'objectif est de se qualifier pour la Coupe du Monde. J'apporterai ma contribution pour galvaniser les joueurs à se remettre en question afin de produire les résultats attendus. Demain, nous allons devoir faire un match très exigeant et donner le meilleur de nous-mêmes pour faire la différence ici et la consolider en Algérie ".

Le sélectionneur des Lions Indomptables loue le travail de Conceiçao et fera dans la continuité : " Conceicao a fait un très bon travail. Pour ceux qui ne le savent pas lors de cette CAN, j'avais 6 joueurs que j'ai vus chez les U23. Nous avons toujours été proches dans la collaboration. En 2 ou 3 jours je ne peux rien faire, alors je suis dans la continuité, mais surtout de leur transmettre le Fighting Spirit. Pour le moment, nous sommes à une phase très délicate et dans l'urgence. Il faut faire avec les moyens que nous avons pour cette qualification. "