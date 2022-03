Congo-Brazzaville/Algérie: Barrages Mondial 2022 - " On vient ici pour gagner ", Romain Saïss sur le match contre la RDC

Alors que la RD Congo compte à tout prix battre le Maroc ce vendredi à l'occasion des barrages aller de la Coupe du monde 2022, les Lions de l'Atlas, eux, ne l'entendent pas de cette oreille.

En conférence de presse d'avant-match ce jeudi, Romain Saïss, capitaine marocain, estime que même si la rencontre sera difficile, son pays parviendra à tirer son épingle du jeu. " Ce sera un match compliqué avec probablement un stade qui sera plein. Mais on reste confiants et on sait qu'on a un groupe de qualité et que si on met les ingrédients nécessaires on va passer ", a lancé le joueur de Wolverhampton.

D'après Romain Saïss, pas question pour les Lions de chercher à obtenir un match nul en terre congolaise. Pour le capitaine, l'idéal serait de gagner la rencontre. " On vient ici pour gagner. Ce sera une erreur d'essayer de faire match nul. Il faut être déterminé pour aller en Coupe du monde et pour y aller, il faut souffrir ", indique-t-il.