Egypte/Sénégal: Kalidou Koulibaly - "On a une revanche à prendre dans ce stade"

Kalidou Koulibaly se projette sur les retrouvailles avec l'Egypte. En conférence de presse ce jeudi 24 mars au Caire, le capitaine du Sénégal a dévoilé l'état d'esprit dans lequel lui et ses coéquipiers entendent disputer la rencontre aller des barrages de la coupe du monde, ce vendredi.

Le Sénégal joue la manche aller de la double confrontation face à l'Egypte ce vendredi au Caire. Une rencontre décisive pour les Lions, champions d'Afrique qui effectueront leur première sortie depuis le sacre à la CAN au Cameroun.

"Nous sommes tous prêts pour ce match. Ça va être un match différent de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Deux équipes finalistes de la CAN qui se battent pour aller à la Coupe du monde, c'est quelque chose de très important, de très difficile. Mais le coach a bien préparé le match, les joueurs sont prêts. Je pense que ça va être un grand match" a déclaré Koulibaly devant la presse. Une revanche à prendre. Absent lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, disputée dans le Stade international du Caire, Koulibaly se souvient bien de ce rendez-vous que les siens ont perdu. Ce vendredi, l'idée sera de prendre une revanche.

"Quand je suis rentré dans le stade, ça m'a rappelé que j'avais fait ce match en tribunes à la finale de la CAN en Egypte. Ça m'a fait un peu mal mais j'ai à coeur de gagner dans ce stade, de bien faire. Je sais que ça va être difficile mais je pense que nous le Sénégal, on a une revanche à prendre contre nous-même dans ce stade. La dernière fois qu'on a joué dans ce stade on a perdu. On va tout faire pour que cela ne se reproduise pas demain. L'Egypte joue devant son public. Il y aura beaucoup de spectateurs mais c'est à nous de gérer la pression" a ajouté le capitaine des Lions de la Teranga. Salah, la première menace. Le défenseur expérimenté sait très bien que pour atteindre l'objectif, son groupe doit contenir une attaque égyptienne bien en forme avec comme meneur, Salah.

"L'Egypte a de grandes individualité, mais aussi un grand groupe. On sait que Mohamed Salah a à coeur de bien faire. Nous aussi on a Sadio Mané qui sera prêt pour ce match. On va essayer de prendre le match comme on l'a pris à la finale (de la CAN, ndlr); ne pas se concentrer sur Salah, mais sur toute l'attaque égyptienne".