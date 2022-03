Algérie/Cameroun: Barrages Mondial 2022 - Belmadi - " Si on ne se qualifie pas, ce sera un échec "

Quelques semaines après son élimination au premier tour de la CAN 2021, l'Algérie joue un match décisif ce vendredi contre le Cameroun à l'occasion des barrages aller de la Coupe du monde 2022.

Une rencontre d'une importance capitale au vu des attentes du peuple et des autorités algériennes concernant la qualification des Fennecs pour le prochain Mondial. Et Djamel Belmadi en est conscient.

" La seule pression que j'ai, évidemment, c'est que nous avons envie d'offrir à notre peuple la possibilité de voir son équipe nationale jouer la Coupe du Monde, pour ça, au même titre que le Cameroun, il n'y a pas de problème dessus. Tout le monde est sous pression, Mancini, par exemple est sous pression... Ce métier-là, si tu ne veux pas être sous pression, tu ne le fais pas... ", a déclaré le sélectionneur de l'Algérie en conférence de presse d'avant-match. Pour le coach des Verts, ne pas se qualifier pour le Qatar sera un échec de plus après celui de la CAN. Et il est prêt à prendre ses responsabilités au cas où.

" On ne va pas me tuer. Je n'attendrai pas qu'on me licencie. Si on ne se qualifie pas, ce sera un échec, je prendrai mes responsabilités. Ce n'est pas un problème de garder un poste, je n'en suis pas là moi, je n'ai pas besoin de ça, dans mon pays, ce n'est pas ça. J'ai envie que mon pays participe à une Coupe du Monde, pour nous, pour notre peuple, pour les joueurs qui le méritent Je veux que notre pays participe à la Coupe du Monde, pour les joueurs qu'on a ". L'Algérie affronte le Cameroun ce vendredi lors des barrages aller.