Sénégal: L'ISRA va bientôt lancer une variété de blé adaptée au Sénégal

Thiès — L'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA) va bientôt mettre en culture une variété de blé adaptée au Sénégal, a annoncé, jeudi à Thiès, Bassirou Sine, directeur intérimaire du Centre d'étude régional pour l'amélioration de l'adaptation à la sécheresse (CERAAS). "L'ISRA va mettre en culture, sous peu, une variété de blé cultivable au Sénégal", a notamment dit Bassirou Sine lors d'une journée de promotion des produits du terroir et de son savoir-faire en matière de transformation, dans le cadre du programme d'autonomisation des femmes en agriculture, appuyé par l'Union africaine, et dénommé Empowering Women in agriculture (EWA).

M. Sine a relevé que dans le contexte actuel de hausse des cours mondiaux du blé, cette variété de blé tropicalisée allait être une opportunité pour les opérateurs économiques nationaux. La rencontre organisée par la plateforme nationale des femmes "Deugg moo woor - Tekki thi sa biir gokh" au CERAAS, un centre de l'ISRA, situé au sein de l'Ecole nationale supérieure d'agriculture (ENSA) de Thiès, était axée sur le thème "L'égalité des chances dans le secteur agricole pour une nutrition saine et durable". En plus des femmes, elle a enregistré la présence d'élus locaux, de responsables de diverses structures, de partenaires financiers, etc.

"Le ministère de l'Agriculture a reçu l'instruction de cultiver du blé au Sénégal pour réduire la dépendance par rapport aux importations" de cette céréale, a ajouté dans le même sillage, Amadou Oury Diallo, conseiller technique du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural. Le technicien a noté que l'ISRA avait mis au point en 15 ans huit variétés de blé, mais qui n'ont jusque-là pas suscité l'intérêt des opérateurs sénégalais. Le contexte actuel est une opportunité pour les valoriser, a-t-il ajouté.

Le blé, utilisé dans la fabrication du pain, un produit de grande consommation au Sénégal, est une céréale qui pousse d'habitude dans les pays tempérés. Pour M. Diallo, avec la hausse des cours mondiaux du blé, du fait de la pandémie de covid-19 et de la guerre ukrainienne, l'Afrique doit "transformer les contraintes en opportunités". "Seule l'autosuffisance alimentaire peut nous aider à nous en sortir", a-t-il dit, relevant que le continent a le potentiel pour ce faire, avec sa population à majorité jeune, ses femmes, ses terres, ses eaux. Il estime que cette autosuffisance ne saurait être atteinte sans l'implication des femmes.

"Deugg moo woor" est une plateforme conjointe mise sur pied dans le cadre d'une collaboration entre les ministères en charge de la femme et celui de l'agriculture. Elle a vu le jour, lors de la journée nationale du fonio de 2019. La valeur économique et nutritive du fonio, qui est train de passer d'une culture traditionnelle à une culture de rente, a été louée lors de cette rencontre qui se voulait journée aussi une célébration a posteriori de la journée internationale de la femme. Concernant le thème de la journée, Binta Diop, Envoyée spéciale de l'UA, a relevé que les femmes constituent 70 à 80% de la main d'œuvre agricole.

Pendant ce temps, elles ne détiennent que 15% des terres au Sénégal, a ajouté Boury Dia, qui représentait le ministère en charge de la Femme, précisant que l'objectif est d'atteindre l'équité dans ce domaine, d'ici 2030. Selon Binta Diop, qui est aussi fondatrice de Femme Afrique solidarité, l'Union africaine a déclaré 2022 année de l'agriculture pour nourrir l'Afrique. L'initiative EWA, a-t-elle noté, sera sur la ligne de départ dans les 10 pays pilotes choisis, parmi lesquels, le Sénégal. La rencontre a été mise à profit pour exposer, vendre et faire des produits agricoles transformés par les femmes.