Sénégal: Le PNUD veut renforcer la prise en compte des aspects environnementaux

Diamniadio — Le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) veut renforcer la prise en compte des besoins environnementaux, a fait savoir, jeudi, Ndèye Fatou Guène Diaw, la cheffe de l'Unité environnementale et changement climatique de son bureau à Dakar.

"Nous avons pensé que l'environnement est cœur du processus, au début et à la fin et qu'il fallait une forte prise en compte de cette dimension dans ces Nexus qui sont lancés", a dit Mme Guène. Elle s'exprimait lors d'une session spéciale sur le Nexus Eau-Energie- Environnement-Alimentation organisée à l'auditorium du CICAD par le Secrétariat général du Forum de l'eau et le PNUD. Ndèye Fatou Guène Diaw a souligné la nécessité de renforcer cette dimension environnementale.

"Nous avons les écosystèmes pollués du fait des rejets d'eaux industriels ou agricoles. Ce sont des éléments à capitaliser. Il faut mettre ensemble les acteurs pour réfléchir de façon à rationaliser l'utilisation de cette denrée rare", a-t-elle plaidé. "Nous nous sommes rendus compte durant ces quatre jours de Forum, beaucoup d'initiatives sont en gestation ou même mûres dans d'autres contrées. Il était important pour nous, de lancer cette réflexion au niveau du Sénégal", a-t-elle dit.

La session sur le Nexus Eau-Environnement-Energie et Alimentation était la tribune offerte au PNUD pour "définir les interconnexions entre ces différents secteurs afin de résoudre les défis de l'heure que nous vivons, en particulier les contraintes d'accès à l'eau, les besoins de développer l'alimentation et de réduire la faim dans le monde, mais aussi faire face aux crises climatiques et aux catastrophes", a-t-elle expliqué.

La particularité du Nexus du PNUD est la prise en compte de cette dimension environnementale parce que dans les autres Nexus, l'accent est plutôt mis sur l'énergie, l'agriculture et l'eau, a fait observer Ndèye Fatou Guène Diaw.