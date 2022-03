Sénégal: ONU - Le Sénégal vote la résolution exigeant un "arrêt immédiat" de la guerre en Ukraine

Dakar — L'Assemblée générale de l'ONU regroupant 193 États a adopté jeudi à une écrasante majorité de 140 voix dont celle du Sénégal une nouvelle résolution non contraignante qui "exige" de la Russie un arrêt "immédiat" de la guerre en Ukraine.

Selon le tableau des résultats de ce vote consulté par l'APS, le Sénégal a voté cette résolution sur les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine, dans laquelle l'Assemblée générale exige un arrêt "immédiat" des hostilités par la Russie contre l'Ukraine. Le 2 mars, Dakar s'était abstenu lors du vote de la première résolution intitulée "Agression contre l'Ukraine", un texte pensé par l'Union européenne avec le gouvernement de Kiev exigeant "que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine et retire immédiatement complètement et sans condition toutes ses forces militaires" d'Ukraine. Ce jour là, 12 pays africains n'avaient pas pris part au vote et 17 pays du continent dont le Sénégal avaient préféré s'abstenir.

En Conseil des ministres, le chef de l'Etat, Macky Sall, avait fait part de "sa grave préoccupation face à la situation en Ukraine", en allusion à l'invasion de ce pays par la Russie, tout en réaffirmant l'adhésion du Sénégal aux principes du non-alignement et du règlement pacifique des différends. Selon le communiqué du Conseil des ministres du jour du gouvernement sénégalais, Macky Sall a indiqué que sa position sur cette question s'inscrit dans l'esprit des deux communiqués publiés en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. Dans l'un de ces textes rendu public, il a exprimé, avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, son "extrême préoccupation face à la très grave et dangereuse situation créée en Ukraine".

Les deux dirigeants a aussi appelé "la fédération de Russie et tout autre acteur régional ou international au respect impératif du droit international, de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de l'Ukraine". Ils ont également exhorté "les deux parties à l'instauration immédiate d'un cessez le feu et à l'ouverture sans délai de négociations politiques sous l'égide des Nations unies, afin de préserver le monde des conséquences d'un conflit planétaire, pour la paix et la stabilité dans les relations internationales au service de tous les peuples du monde".

Le président Sall, pour conclure, "a également réaffirmé l'adhésion du Sénégal aux principes du Non Alignement et du règlement pacifique des différends", selon le communiqué du Conseil des ministres. Mais le Sénégal a voté le 4 mars en faveur d'une résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la création d'une commission d'enquête internationale indépendante à la suite de l'invasion russe en Ukraine. L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté jeudi une résolution sur les conséquences humanitaires de la guerre en Ukraine, dans laquelle elle exige un arrêt "immédiat" des hostilités par la Russie contre l'Ukraine.

Le texte, intitulé "Conséquences humanitaires de l'agression contre l'Ukraine" a été présenté par l'Ukraine. Il a été adopté par 140 votes pour, 5 votes contre et 38 abstentions. La résolution n'est pas contraignante. Un autre projet de résolution concurrent présenté par l'Afrique du Sud et qui ne faisait aucune référence à la Russie, n'a pas été adopté, après que les Etats membres ont décidé de ne pas voter sur ce texte, indique l'ONU sur son site d'information. Le texte adopté jeudi "exige une cessation immédiate des hostilités de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, en particulier de toute attaque contre des civils et des biens de caractère civil".

Il "exige également que les civils, y compris le personnel humanitaire, les journalistes et les personnes en situation de vulnérabilité, y compris les femmes et les enfants, soient pleinement protégés", lit-on sur le site d'informations des Nations Unies. La résolution "exige en outre que les parties respectent leur obligation de garantir l'accès humanitaire sûr et sans entrave du personnel humanitaire ainsi que de ses moyens de transport, fournitures et équipements aux personnes dans le besoin en Ukraine et dans les pays voisins".

Elle "souligne que les sièges de villes en Ukraine, en particulier la ville de Marioupol, aggravent encore la situation humanitaire de la population civile et entravent les efforts d'évacuation, et exige par conséquent la fin de ces sièges". Le texte "condamne toutes les violations du droit international humanitaire et les violations et abus des droits de l'homme, et demande à toutes les parties au conflit armé de respecter strictement le droit international humanitaire". L'Assemblée générale demande aussi aux États membres de financer intégralement les appels de fonds humanitaires pour la réponse en Ukraine et dans les pays voisins