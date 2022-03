Sénégal: La station d'épuration de la Baie de Hann fonctionnelle dans 28 mois (ONAS)

Diamniadio — L'Office national de l'assainissement du Sénégal(ONAS), par la voix de son directeur général, Ababacar Fall, a annoncé jeudi, l'achèvement des travaux et la livraison dans un délai de 28 mois, de la station d'épuration de la Baie de Hann avec un intercepteur de 15 kilomètres devant permettre de drainer l'ensemble des eaux usées domestiques et industrielles le long de cette baie.

"Dans le cadre du Forum mondial de l'Eau, dit forum de réponses, il était opportun de lancer le démarrage des travaux du projet de dépollution si capital pour le chef de l'Etat et au bénéfice des populations", a-t-il notamment déclaré. Il s'agit d'un projet e dépollution de la baie de Hann, une zone qui concentre 95 % des industries de la capitale, a expliqué Fall lors d'une session entrant dans le cadre du firum de Dakar ouvert lundi.

La consistance du projet financé à hauteur de 83 milliards de francs Cfa va d'un intercepteur de 15 kilomètres à l'assainissement du Port autonome de Dakar pour le traitement des eaux usées et des eaux pluviales, selon la société publique en charge de l'assainissement. La station d'épuration va traiter les eaux usées jusqu'au niveau secondaire avant d'être rejetées à la mer à une distance de trois kilomètres, a-t-on appris par la même source. Le directeur général de l'ONAS a, dans le même temps, évoqué l'asséchement du canal 6 impacté par un drainage des eaux usées et des eaux pluviales de façon combinée afin de "redonner au canal sa mission première de drainage uniquement d'eaux pluviales".

Le projet va prendre en charge l'asséchement intégral du canal. Les travaux vont démarrer dans les plus brefs délais avec la station d'épuration d'une capacité de 25000 m3 jour. Les autres lots vont suivre avec déjà la phase d'approbation des appels d'offres. Plusieurs partenaires internationaux du Sénégal L'Union Européenne, l'AFD, la Hollande avec Invest International et la China Développement Bank travaille avec l'Etat du Sénégal à développer un système d'assainissement complet pour la baie de Hann, a souligné Responsable eau et Assainissement de l'Agence Française de développement (AFD), Céline Robert.

"C'est un projet très important parce qu'il va avoir des impacts sociaux, environnementaux, économiques par la dépollution de la baie de Hann", a-t-elle relevé lors de la cérémonie de lancement tenue au village de l'Assainissement, un pavillon composé de chapiteaux dressé au milieu du village africain du forum dans les jardins du CICAD. Au Forum mondial de l'eau, a-t -elle ajouté, "c'est un sujet important pour la qualité de vie et le projet va permettre de collecter, de transporter, de traiter et d'évacuer des eaux usées domestiques et industrielles améliorant ainsi les conditions de vie de 500 000 personnes dans la zone de la baie de Hann".