Burkina Faso: Composition des membres de l'ALT : Pourvu que tous se montrent à la hauteur des défis !

L'Assemblée législative de transition (ALT) a été installée en début de semaine en cours. C'est elle qui, durant les trois ans que durera la transition, aura la lourde tâche de voter les lois, consentir l'impôt et contrôler l'action gouvernementale. Je souhaite, en tout cas, qu'au bilan, les uns et les autres arrivent à prouver à l'opinion qu'ils sont allés à l'ALT pour travailler et non pas pour profiter seulement des émoluments que cela procure. J'entends déjà des gens dire que chaque parlementaire aura, au total, sur les trois ans, la somme de 42 millions de F CFA et cela, sans compter les frais de missions et les autres avantages qui vont avec.

Cela dit, je voudrais m'intéresser particulièrement à la composition même des membres de l'ALT. En effet, je fais le constat que parmi les personnalités proposées par le chef de l'Etat, figurent des élèves, des étudiants, des garagistes, des électriciens, des cultivateurs, etc. Tout en saluant le caractère inclusif qui a prévalu dans ce choix, je ne puis m'empêcher de me poser cette question : sur quelle base ces gens-là ont-ils été choisis ? Seront-ils à la hauteur du job ? Je crois, à mon humble avis, qu'il est très important de mettre ce débat sur la table. En tout cas, j'ose espérer que ce ne sont pas des personnalités qui ont été triées sur le volet selon des affinités ou autres liens de proximité.

Si tel est le cas, on n'aura pas avancé. On aura finalement l'impression d'être tombé dans les mêmes travers que l'on reprochait à ses prédécesseurs. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un mais quand je regarde le profil de certains qui siègent à l'ALT, je me demande s'ils seront à la hauteur des attentes.

Je me disais qu'on allait changer de paradigme en mettant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut:

Je le dis parce que je sais qu'il faut, en plus de la culture citoyenne et politique, un certain niveau d'instruction voire un minimum de bagage intellectuel pour comprendre certains projets de lois en vue de prendre les bonnes décisions. Voyez-vous ? J'ai bien peur que certains ne comprennent pas grand-chose dans les débats qui s'y mèneront et ne passent le clair de leur temps à somnoler.

Ce ne serait pas nouveau puisqu'on a déjà vu de par le passé, des députés se réveiller en sursaut pour lever soudainement le doigt sans chercher à comprendre de quoi il était question. Ou des députés qui passaient plus leurs temps à faire des affaires en ville, l'essentiel pour eux étant de venir récupérer après leurs émoluments. Mais je me disais que, comme il s'agit là d'une transition qui cherche à bien faire, on allait changer de paradigme en mettant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Malheureusement, le constat semble tout autre.

Sans doute a-t-on cherché à récompenser des amis, des proches, des connaissances pour permettre à chacun d'avoir sa part du gâteau. D'ailleurs, je me demande parfois s'il était opportun de placer des élèves et des étudiants à l'ALT. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas apporter quelque chose aux débats. Loin s'en faut ! Mais, si même c'était le cas, je m'interroge finalement sur ce que pourrait devenir leur carrière. Comment pourront-ils suivre les cours et se faire évaluer comme leurs camarades? C'est la question que je me pose personnellement, surtout quand je sais que les sessions parlementaires durent trois mois.

J'entends certains dire qu'ils pourront suivre des cours de rattrapage mais je sais que ce ne sera pas forcément une bonne chose pour ces élèves et étudiants qui apprendront déjà à manipuler, très tôt, d'importantes sommes d'argent. Car, comme on le sait, l'argent rend fou comme moi. Sauf que moi, je n'ai pas le moindre kopeck. Je vis grâce aux soutiens de uns et des autres. C'est en cela que je regrette que notre confrérie n'ait pas un seul représentant à l'ALT pour défendre notre cause. Il fallait réserver au moins un siège pour les fous.