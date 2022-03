Afrique de l'Ouest: Droits humains - Une conférence régionale sur le féminisme ouverte à Abidjan

Dans le cadre de ses activités, la Fondation Rosa Luxemburg organise du 23 au 25 mars 2022, une conférence régionale sur le thème : " Réflexion sur le féminisme en Afrique de l'Ouest ".

Cette conférence réunit une cinquantaine de féministes venant de 15 pays de l'Afrique de l'ouest : Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cap-Vert, Gambie, Guinée, Ghana, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. Cette conférence sera meublée de panels et de travaux en atelier qui permettront à chaque délégation ou représentante de pays de présenter la situation du féminisme dans son pays.

Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ce conclave : "Quel féminisme pour le 21ème siècle ?" ; "Féminisme et pouvoir politique en Afrique de l'ouest" ; "Féminisme et sécurité" ; "Le féminisme à l'épreuve du capitalisme". " Nous voulons créer un cadre de réflexion et d'échange autour de ce thème dans la sous-région pour comprendre les différentes formes de féminismes qui existent ", a indiqué Dr Claus-Dieter Köning, représentant régional, bureau Afrique de l'ouest de la Fondation Rosa Luxemburg. Avant d'ajouter que cette rencontre s'inscrit dans un cadre global du programme féminisme de la fondation.

" Cette conférence d'Abidjan sera l'occasion d'adresser les problématiques et défis liés à la pratique du féminisme en Afrique de l'ouest afin de créer une synergie d'action entre les actrices et activistes féministes pour un plaidoyer commun ", relève Fatou Faye, chef de projet. Créée en 1990 et présente en Afrique de l'ouest depuis 2010, la Fondation Rosa Luxemburg fait partie des six fondations politiques allemandes nées après la deuxième guerre mondiale. Ce, en vue de renforcer l'éducation politique, la participation civique des citoyens. Elle reste attachée au principe de justice sociale, démocratie participative et d'égalité de genre.