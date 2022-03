Congo-Kinshasa: Bahati et Sama à l'écoute des députés provinciaux du Nord-Kivu, de la Tshopo et du Sud-Kivu

Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, a échangé hier jeudi 24 mars 2022, dans son cabinet de travail avec tour à tour des députés provinciaux du Nord-Kivu, de la Tshopo et du Sud-Kivu, qui venaient de prendre dernièrement part au séminaire de sensibilisation sur le programme de développement des 145 territoires du pays, organisé à leur intention par le Chef de l'Etat. C'était en présence du Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a effectué expressément le déplacement du Palais du peuple à ce sujet. Chaque délégation était porteuse d'un cahier de charges spécifiques.

En ce qui concerne les élus du Nord-Kivu par exemple, leurs préoccupations ont porté sur la recrudescence de l'insécurité dans cette partie de la République, ces sept dernières années. A leur avis, l'état de siège décrété depuis près d'une année par le Président de la République et prorogé à répétition par les deux chambres du Parlement tarde à apporter la paix durable aux filles et fils de leur province. D'où leur suggestion portant sur un changement de stratégie, par exemple l'instauration de l'état d'urgence sécuritaire, dans le cadre de la mutualisation des opérations de traque des forces négatives par les forces armées congolaise et ougandaise.

Les députés provinciaux du Nord-Kivu ont saisi l'opportunité de leur rencontre avec le président de la chambre haute du Parlement et du chef du gouvernement pour solliciter la libération de leurs collègues arrêtés pour complicité présumée avec les rebelles ADF, en l'occurrence Jean-Paul Paluku (élu de Beni), et Didier Kambale (élu de Lubéro).

Les députés provinciaux de la Tshopo, reçus en second lieu, ont soumis à Bahati et Sama le dossier du manque d'électricité dans la ville de Kisangani depuis quatre mois ainsi que celui de la réhabilitation du stade Lumumba, dans la même ville, lequel accuse actuellement un état de vétusté fort avancé.

Derniers à échanger avec le président du Sénat et le Premier ministre, les députés provinciaux du Sud-Kivu leur ont posé les problèmes de l'insécurité et ceux relatifs au développement à la base.

Répondant globalement aux questions soulevées par les députés provinciaux du Nord-Kivu, de la Tshopo et du Sud-Kivu, Modeste Bahati et Jean-Michel Sama ont promis d'y réserver des réponses urgentes, sous le contrôle du Président de la République, dans le but de rencontrer les attentes des compatriotes de leurs provinces respectives.

S'agissant spécifiquement du dossier sécuritaire, Le Premier ministre a fait remarquer que si les résultats des actions militaires ne sont pas bien perçu par les ressortissants et élus des provinces de l'Est, c'est suite à un déficit de communication et de sensibilisation.

Afin d'apaiser davantage les uns et les autres, il leur a fait part d'une tournée imminente du Président de la République dans la partie Est du pays, avec comme cibles prioritaires le Sud-Kivu et le Nord-Kivu.