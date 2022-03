Congo-Kinshasa: Grève à l'ESU - Le ministre Muhindo tente de calmer la tempête

Face à la nouvelle grève sèche et générale annoncée par le syndicat des professeurs d'université du Congo, le ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Muhindo Nzangi, a annoncé le début des travaux en commission paritaire (Gouvernement et banc syndical) à partir de ce vendredi 25 mars 2022. Selon le document signé par son Directeur de Cabinet, J.-Chrysostome Mudogo, les activités vont se dérouler pendant 4 jours, soit du 25 mars au lundi 28 mars à Bibwa, dans la commune de la N'sele.

L'objectif de ces travaux est d'élaborer la politique salariale du personnel de l'ESU et de la recherche scientifique. C'est d'ailleurs l'une des revendications des professeurs qui tiennent à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ils disent vivre dans une précarité sans pareil.

On rappelle que dans la soirée du mercredi passé, le Rapuco (Réseau des associations des professeurs des Universités et Instituts Supérieurs de la RDC) a publié un communiqué annonçant la reprise de la grève sur toute l'étendue de la RDC, à compter du jeudi 24 mars, alors qu'elle avait été suspendue il y a quelques semaines. Cette association des professeurs indique que la grève ne sera suspendue qu'après l'issue heureuse des travaux de la commission paritaire. Bien avant, les professeurs avaient même menacé de manifester dans les rues de Kinshasa hier jeudi 24 mars d'autant plus que le gouvernement ne donnait toujours pas de signal pour le début des travaux de la commission paritaire.

Le Rapuco fustige le fait qu'à plusieurs reprises, l'Etat congolais signe des compromis avec eux sans pourtant les respecter. Cette fois-ci, il dit ne pas se laisser faire jusqu'à ce que leurs revendications trouvent des réponses. Outre le dossier salarial, les professeurs demandent au gouvernement d'assurer la prise en charge des soins médicaux, du logement, du transport, de leur situation familiale et celle de leurs collaborateurs.

Subsidiairement au communiqué du 22 mars 2022 et suite à la réunion avec les représentants du Réseau des Associations des Professeurs d'Universités et Instituts Supérieurs du Congo (RAPUCO), de l'Intersyndicale de l'ESURS, des ACS, du SYNCAS ainsi que du SYNACASS, sous la supervision du Directeur de Cabinet de Son Excellence Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, il convient de souligner que les travaux de la Commission paritaire vont débuter ce vendredi 25 mars 2022, selon le chronogramme d'activités ci-après:

1. Vendredi 25 mars : Lecture et adoption des TDR et du ROI par la commission ad hoc ;

2. Samedi 26 mars : Adoption du calendrier d'activités

3. Dimanche 27 mars : Regroupement des commissions

4. Lundi 28 mars : Plénière de la Commission paritaire.