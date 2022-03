Congo-Kinshasa: Sénat - Le calendrier de la session de mars adopté

Les 67 sénateurs qui ont pris part au vote, lors de la séance plénière d'hier jeudi 24 mars 2022, présidée par Modeste Bahati, le numéro un de la chambre haute du Parlement, ont adopté à l'unanimité le calendrier des matières retenues pour la session ordinaire en cours, dite " session de mars ". On y trouve de nouvelles matières, des arriérés législatifs ainsi que des initiatives de contrôle parlementaire. Selon le président du Sénat, le document adopté reste ouvert à toute matière susceptible de constituer un enrichissement pour le travail des élus des élus.

On rappelle que le calendrier sus évoqué comprend notamment la Loi électorale, le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais en matière de la prévention et de la répression de la Traite des personnes ; la proposition de loi modifiant et complétant la Loi n°11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques ( à traiter par la Commission politique, administrative, juridique et droits humains). Il y a aussi la proposition de loi modifiant et complétant la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces (à traiter par la Commission des relations avec les institutions provinciales et entités décentralisées).

On y signale également la proposition des lois portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées ; la proposition de loi relative à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la République Démocratique du Congo ( à traiter par la Commission socio-culturelle, genre, famille et enfant). Les sénateurs sont appelés à plancher sur la proposition de loi sur la répression du trafic des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs (à traiter par la Commission défense, sécurité et frontières) ; le projet de loi autorisant la ratification de la convention entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo sur le transfèrement des personnes condamnées ; le projet de loi portant la ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale signée entre le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo ; le projet de loi autorisant la ratification par la République Démocratique du Congo de l'accord commercial bilatéral entre la République Démocratique du Congo et la République de Zambie ( à traiter par la Commission des relations extérieures) ; la proposition de loi déterminant les principaux fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et l'innovation technologique ( à traiter par les commissions Infrastructures et Ecofin); la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance-loi n°89-031 du 07 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie ( à traiter par les Commissions Infrastructures et Ecofin) ; la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de Lutte contre la Corruption ( à traiter par une commission mixte paritaire).

Bahati derrière les Léopards

Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a lancé, en marge de la plénière d'hier jeudi, un appel à la mobilisation générale des Congolaises et Congolais derrière les Léopards, en prévision de leur match de ce vendredi 25 mars contre les Lions de l'Atlas du Maroc, lequel compte pour la phase aller de la qualification à la prochaine coupe du monde. Comme la majorité de nos compatriotes, il a émis le vœu de voir les poulains de l'entraineur Hector Cuper bénéficier du soutien sans réserve de tous et leur souhaite plein succès.