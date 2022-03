Afrique: RDC vs Maroc - Deux nations qui se tiennent en respect

La République démocratique du Congo (RDC) et le Maroc vont se rencontrer vendredi 25 mars au stade des Martyrs, comptant pour la phase aller des éliminatoires de la Coupe du Monde-Qatar 2022. La manche retour prévue au Maroc se jouera le 29 du même mois.

En attendant ce match, les deux nations se tiennent en respect. Elles se sont affrontées quatorze fois, dont onze rencontres en phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, en éliminatoires de la même compétition et de la Coupe du monde. RDC-Maroc, c'est aussi trois matchs amicaux.

En quatorze confrontations, toutes compétitions confondues, les deux pays se sont séparés sept fois par un match nul. Un léger avantage côté marocain avec 4 victoires et trois pour les Congolais.

La RDC et le Maroc se sont affrontés cinq fois à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions d'Atlas et les Léopards sont à égalité : une victoire et une défaite chacun, puis trois matches nuls entre les deux pays.

En 1992, Congolais et Marocains étaient logés dans le groupe B. Ils s'étaient séparés dos à dos (1-1). Quatre ans plus tôt, les deux pays s'étaient retrouvés dans le groupe A. Le même score d'un but partout avait encore départagé les deux adversaires. Le même score a encore été enregistré en 1972.

L'unique victoire du Maroc face à la RDC remonte à 1976. 1-0 était le score à l'issue de la rencontre entre Lions et Léopards.

Puis la dernière, le 16 janvier 2017 à la CAN/Gabon qui s'est soldée à l'avantage des Congolais (1-0).

Outre la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC et le Maroc se sont aussi retrouvés dans le cadre des éliminatoires de cette même compétition en 1985.

Au match aller, joué au mois d'août, le Maroc avait gagné par un but à zéro avant d'arracher un match nul de 0-0, le 8 septembre au match retour.

La RDC et le Maroc se sont aussi rencontrés dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde.

Le 27 août 1989, pour le compte du groupe D, le Maroc et la RDC s'étaient séparés sur le score d'un but partout. En juin de la même année, les deux nations s'étaient quittées par le même résultat.

En 1973, le Maroc perdait par deux buts à zéro sur son sol. Deux semaines plus tôt, il avait aussi perdu par 3-0.

Les deux pays ont joué trois matches amicaux. Le 9 janvier 2006, le Maroc battait la RDC par 3-0. Dix ans avant (29 août 1996), le score était lourd. 7-0 à l'avantage des Lions de l'Atlas. Puis, le 13 octobre 2020, les deux pays ont fait jeu égal (1-1).