Congo-Kinshasa: La situation humanitaire reste préoccupante dans les zones en conflits (Bruno Lemarquis)

La situation humanitaire dans les zones affectées par les conflits armés reste préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), a affirmé jeudi 24 mars le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations unies en charge des questions humanitaires, Bruno Lemarquis.

Il a fait cette déclaration à Goma, à l'issue des entretiens qu'il a eu avec le vice-gouverneur de la province en présence de la communauté humanitaire du Nord-Kivu.

Pour ce haut responsable de l'ONU en RDC, il est urgent d'augmenter " l'espace humanitaire ", mais aussi diminuer les problèmes cruciaux d'accès humanitaires aux organisations philanthropiques en faveur des personnes affectées.

" Le travail de toute la communauté humanitaire dans l'immédiat, surtout dans les provinces de l'Est, c'est la réponse humanitaire. Il faudrait travailler avec tous les partenaires pour augmenter l'espace humanitaire, diminuer les problèmes d'accès humanitaires pour que l'assistance humanitaire puisse bénéficier aux plus démunis, aux personnes en souffrance. Il faut faire un plaidoyer encore plus fort au niveau national et international pour ce qui se passe dans l'Est de la RDC, pour mobiliser les énergies, les acteurs et les ressources etc. ", a-t-il indiqué.

Bruno Lemarquis a également relevé que l'humanitaire est la réponse aux symptômes et englobe souvent une grosse partie de l'assistance internationale :

" C'est toujours d'aller sur les causes profondes, les causes, les causes, les causes que j'appelle les néroniens quels sont les problèmes très très profonds qui font qu'un pays est instable, un pays a des déficits de développement ect... toujours aller sur les causes les plus structurelles et essayer de régler ces problèmes de fonds qui entrainent des conséquences "