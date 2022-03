Madagascar: Justice - Mille deux cents postes budgétaires disponibles

Le ministère de la Justice recrute. Il va organiser des concours pour le recrutement de mille deux cent vingt agents, cette année. " Pour assurer le fonctionnement ordonné et efficace de l'administration, et pour un système judiciaire crédible, accessible et qui respecte les droits humains, nous avons besoin de recruter de nouveaux agents formés, compétents et en nombre suffisants pour appuyer les ressources humaines ", peuton lire dans le compte rendu du conseil des ministres du 23 mars.

Ces postes budgétaires se répartissent, comme suit. Cent élèves magistrats, deux cents élèves greffiers des services judiciaires, vingt élèves inspecteurs d'administration pénitentiaire, cinquante élèves contrôleurs d'administration pénitentiaire, cinquante élèves éducateurs spécialisés, cinquante élèves greffiers comptables, cinquante encadreurs d'administration pénitentiaire, sept élèves agents pénitentiaires. Ce recrutement massif au niveau de l'administration pénitentiaire coïncide avec la construction de prisons dans plusieurs districts.

Le chef d'État tient à la crédibilité et à la fiabilité des concours. Ainsi, il a rappelé que la corruption et toute sorte d'interventionnisme ne doivent pas avoir lieu dans ces concours. Il a demandé aux responsables à renforcer les dispositifs de contrôles et à ne pas céder à toutes formes de pression, venant de personnalités élues ou désignées.