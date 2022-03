Madagascar: Projet Smart Campus - Travaux en cours d'achèvement à l'Université d'Ambohitsaina

L'Université d'Antananarivo se dirige vers une autonomie en eau et en énergie.

Une autonomie en eau et en énergie, avec une connexion Internet. C'est l'objectif du projet Smart Campus, actuellement mis en œuvre, au sein de l'Université d'Antananarivo. Selon ses promoteurs, les travaux avancent à grand pas avec des réalisations concrètes dans le campus, ainsi qu'au niveau des Facultés et Écoles. À noter qu'en 2019, l'Université d'Antananarivo a lancé ce projet ambitieux qui représente une projection anticipatrice de la construction d'un campus universitaire intelligent en mesure d'adapter de manière autonome son fonctionnement et ses missions.

Selon les responsables auprès de la Présidence de l'Université d'Antananarivo, cette vision vise à atteindre l'autonomie en approvisionnement d'eau et d'énergie, en promouvant les outils numériques, en innovant la pédagogie, et en valorisant la recherche scientifique. D'après les explications, l'autonomie en énergie sera effective une fois les tests pour l'usage de 3 Mégawatts d'énergie solaire seront concluants. Les toitures des bâtiments de la Présidence, des Facultés et Écoles, sont déjà équipées de panneaux solaires et d'éclairages.

En outre, plusieurs rénovations ont été effectuées pour ne citer que la réhabilitation des voies d'accès, en l'occurrence les ruelles de 3500m du campus d'Ambohitsaina. " L'accès des étudiants au Campus depuis l'extérieur vers l'Amphi EGS. L'Esplanade a été réaménagée dans le but d'embellir le paysage de l'Université. Des jardins botaniques et d'espaces verts ont ravivé le décor du Campus. L'irrigation et l'adduction d'eau sont assurées par trois stations de forage dans le Campus.

En matière de pédagogie, en collaboration avec Luban Workshop Tianjin Chine, l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo dispose d'un nouvel atelier moderne de construction automobile et de Génie électrique ", ont indiqué les responsables du projet.