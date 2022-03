Madagascar: Deux détrousseurs arrêtés - Lynchage évité de justesse à Anatihazo Isotry

Arrestation. Deux malfaiteurs opérant à Andavamamba et ses environs ont été appréhendés par la police en tenue civile à Anatihazo isotry, hier. Les détrousseurs étaient munis d'une arme blanche ressemblant à un sabre et venaient d'attaquer une femme tout près d'Andranomanalina. La victime a appelé à l'aide et quelques hommes ont aidé la femme et se sont lancés à la poursuite des voleurs. Les fuyards ont été vite rattrapés et la foule est entrée dans une colère noire et a frappé les malfaiteurs. L'arrivée de la police les a sauvés de justesse.

Selon les informations venant de la police, à la suite d'une enquête menée depuis quelques jours, il a été révélé que les deux individus qui ont été arrêtés sont impliqués dans des vols qualifiés et des vols à la tire. Dernièrement, les policiers ont reçu plusieurs appels concernant ces voleurs qui effraient les habitants et passants à Andavamamba. Ces hommes s'en prennent aux passants et agissent parfois avec violence. La police a par la suite décidé de former une patrouille ce qui a permis de localiser les voleurs.

Après leurs arrestations, les agents de la police se sont rendus dans la maison des suspects. Des outils qu'ils emploient pendant les vols ont été retrouvés chez eux, ainsi qu'une arme blanche. Une courte enquête a permis aux policiers de lier les deux hommes à un vol commis dans la localité précédemment. L'enquête est en cours pour tenter de retrouver d'autres voleurs. La coopération entre la population et la police aura en tout cas permis cette intervention rapide face à un phénomène qui apeure la population.