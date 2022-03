Madagascar: Évènement - " Rage of rock festival " pour le mois d'avril

Le " Rage of rock festival " de Madagascar les 23 et 24 avril au " Kianjan'ny kanto " Mahamasina confirme la bonne santé de ce genre musical actuellement. Notamment dans la capitale. " Au programme, il y aura 31 groupes. Allant des pionniers jusqu'à la génération montante, les villes de Fianarantsoa, Tamatave, Antsirabe et Antananarivo seront représentées ", annonce un membre de l'organisation.

Pour les pionniers, le public retrouvera, entre autres, Iraimbilanja, Apost, Green... Ensuite, les générations suivantes comprendront Golgotha, Nocturnal, Heaven, KR78, Loharano. La liste est assez longue. " Tous les styles seront présents : le thrash, le black métal, le hard rock, le heavy métal, le pop rock... Allant donc des plus durs jusqu'au plus soft. L'objectif est de rassembler toutes et tous les amateurs de rock sans distinction ", ajoute t il.

Le maximum de fonds récolté sera destiné à une action sociale. Ce fonds servira à acheter des plants d'arbre pour un reboisement. En effet, le thème de cette première édition de " Rage of rock festival " tourne autour de l'environnement : Madagasikara tsy ho tanin-gazana. Littéralement " Madagascar ne deviendra pas un désert ". L'année prochaine, il changera selon le contexte. Sans l'admettre, l'objectif des organisateurs, à terme, serait de mettre sur pied un " Hellfest " malgache.