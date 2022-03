Madagascar: Conjoncture - Siteny donne rendez-vous à la population de Toliara, ce samedi

Après son périple en Afrique et en France, Siteny Randrianasoloniaiko est de retour au pays et une rencontre avec la population de Toliara se trouve en haut de son agenda.

Le député de Madagascar Siteny Randrianasoloniaiko, président de l'Union africaine de Judo (UAJ) et vice-président de la Fédération internationale de Judo, donne rendez-vous à la population de Toliara ce samedi 26 mars à partir de 15 heures, à l'immeuble Siteny. " Je recevrai la population de Toliara, ce samedi, comme beaucoup d'entre vous l'avaient souhaité ", a-t-il indiqué. C'est en sa qualité de député, bien évidemment, qu'il effectuera cette activité.

Siteny Randrianasoloniaiko a déjà fait une entrée fracassante à Toliara au mois de juillet de l'année dernière. Le long de la RN7 jusqu'à l'aéroport de Toliara était noir de monde pour l'accueil de l'enfant prodige de la région. Même si le rendez-vous de ce samedi n'a rien à voir avec cet événement, des observateurs ont déjà misé sur une grande affluence de la population. Et vu les réactions sur les réseaux sociaux peu de temps après la publication que Siteny a faite, on peut croire que la population de Toliara n'attend plus que cette journée.

Interpellation. Au menu, pour ce samedi, se trouvent les problèmes que la population rencontre au quotidien, semble indiquer le député Siteny. " Comme d'habitude, vous n'allez pas me parler de vos affaires familiales, ou des sujets strictement personnels ", a-t-il souligné. De ce fait, dans un contexte social marqué par l'inflation et la hausse des prix des produits de première nécessité, on pourrait croire que ce sera l'occasion pour la population de Toliara de lui parler de ce sujet.

Notons que le député de Toamasina, Roland Ratsiraka, a déjà haussé le ton ce mercredi sur ce sujet, qui selon lui est la conséquence de l'incapacité des responsables à trouver des solutions. Ce fut après la descente au Bazary Kely, où la population l'a interpellé sur la hausse des prix des PPN, la rareté des variétés de riz importés mais surtout l'incapacité des dirigeants à résoudre le problème d'inflation galopante. La fin de la semaine s'annonce ainsi chargée pour l'élu de Toliara qui se veut à l'écoute de la population.