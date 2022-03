Togo: La Mairie de Golfe 1 invite ses administrés à jouer la carte de la collaboration

Et de quelle manière ? En réservant " un bon accueil aux agents de collecte et leur fournir de vraies informations qui seront traitées dans l'anonymat et la confidentialité conformément à la loi de la statistique ".

Pour faciliter la tâche aux populations, dans la tentative de reconnaissance de ces agents, la Mairie de la Commune de Golfe 1 dans son communiqué, indique que " les agents retenus et déployés sur le terrain sont munis de leur carte de vaccination contre la Covid-19. Ils sont identifiables par leur T-Shirt et badge à l'effigie de l'enquête EHCVM-2 lors de leur passage dans les ménages ".

Pour information, il est à noter que cette deuxième enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM-2) de collecte des données sur toute l'étendue du territoire national, s'inscrit dans le cadre du Programme d'Harmonisation et de Modernisation des Enquêtes sur les Conditions de Vie des Ménages (PHMECV) que l'INSEED réalise en collaboration avec l'UEMOA et la Banque Mondiale. Ainsi, dans sa phase de terrain, il sera question de deux opérations à savoir l'une portant sur " l'énumération des zones de dénombrement de Février à Mars 2022 ", et l'autre sur " l'enquête principale de EHCVM-2 d'Avril à Juillet 2022 ".

Pour information importante, à savoir par les populations, ces enquêtes ainsi que bien d'autres ne sont pas forcément à des fins politiciennes mais devront permettre au gouvernement et ses structures décentralisées de mieux projeter les actions à mener en faveur des populations. Et cette invite de la Mairie de Golfe 1 se comprend par le fait que cette commune est longtemps restée en marge de ces actions ou si elles sont diligentées ne sont pas en adéquation avec les réalités, vu que les données à dispositions sont moins fiables ou quasi inexistantes.