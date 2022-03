Sénégal/Egypte: "Gérer la pression", Kalidou Koulibaly, Capitaine des Lions

"Concernant le groupe, je pense que tous les joueurs sont prêts pour le match de demain (aujourd'hui). On sait que ce sera un match différent de la finale de la CAN que nous avons remporté. Ce sont deux équipes qui ont été les meilleures en Afrique qui se battent pour aller à la Coupe du Monde. C'est quelque chose de très important et de très difficile. Mais je pense qu'on s'est bien préparé. Le coach a bien préparé l'équipe, les joueurs sont prêts. Donc je pense que ce sera un grand match, différent de la finale et on sera prêt pour ça.

C'est vrai que ce stade me rappelle la défaite en finale de la Can 2019. J'avais assisté à ce match depuis les tribunes. Ça m'a fait un peu mal mais j'ai à cœur de gagner dans ce stade, de bien faire les choses. Je sais que ce sera très difficile. On sait que la dernière fois qu'on a joué dans ce stade on a perdu. Et demain (aujourd'hui) on va tout faire pour que ça ne se reproduise pas. On sait que c'est un match important et l'Egypte joue devant son public. Mais c'est à nous de bien gérer la pression, d'être prêts pour ce match qui sera d'un très haut niveau. L'adversaire va tout faire pour s'imposer et je pense que nous devons être à la hauteur et tout donner pour maîtriser cette équipe. Personnellement, je pense que nous sénégalais on a à cœur de gagner dans ce stade et de laver l'affront Nous avons une revanche à prendre sur nous-mêmes.

C'est vrai que Mohamed Salah est un joueur que je connais bien pour avoir joué plusieurs années contre lui. Quand il était à l'AS Rome et quand il est parti à Liverpool aussi. L'Egypte a de grandes individualités mais c'est aussi un grand groupe. Demain (aujourd'hui) sur le terrain, on aura sur le terrain les deux meilleurs joueurs d'Afrique de ces derniers temps. Salah aura à cœur de bien faire mais nous aussi de notre côté, on aura Sadio Mané qui sera prêt pour ce match là. On va essayer de prendre le match comme on l'a fait à la finale. On ne se focalisera pas seulement sur Salah mais sur toute l'attaque égyptienne qui est une attaque très forte. On va se concentrer sur tous les joueurs parce que si on ne regarde que Salah derrière, il y a d'autres capables de marquer. On l'a vu à la finale, ils ont tous été dangereux. On fera tout pour ne pas prendre de but sur ce match, être solide défensivement et devant on fera le travail".