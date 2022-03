Afrique de l'Ouest: Le PAM réitère son soutien à tous les efforts des gouvernements au Sahel (directrice Sénégal)

Diamniadio — Le Programme alimentaire mondial (PAM) réitère son engagement à soutenir "tous les efforts des gouvernements" des pays du Sahel, pour la construction de solutions en faveur de la résilience et de l'accès à l'eau, indique sa directrice et représentante résidente au Sénégal, Fatiha Terki.

"Nous réitérons notre engagement en vue de soutenir tous les efforts des gouvernements au Sahel, tant au Sénégal que dans les autres pays du G5 Sahel pour la construction de solutions en faveur de la résilience et de l'accès à l'eau pour toutes et pour tous", a déclaré Mme Terki. Elle intervenait, jeudi, lors d'un panel sur "la résilience des communautés face aux changements climatiques dans le Sahel à travers la gestion intégrée des ressources en eau". Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 9ème édition du Forum mondial de l'eau, qui se poursuit depuis lundi à Diamniadio, sur le thème "La sécurité de l'eau pour la paix et le développement".

L'organisation de cette rencontre représente pour le PAM, "une opportunité de créer un espace pour expliquer la nécessité d'accroître la résilience climatique des communautés qui mène au développement durable et notamment à la gestion durable des eaux souterraines et de surface", a poursuivi Fatiha Terki. Elle a rappelé que ces dernières années, "le PAM a renforcé sa stratégie d'aide en mettant en œuvre des programmes à fort impact destinés à renforcer la résilience des populations vulnérables dans les zones rurales". "L'Afrique subsaharienne, et en particulier le Sahel, est la région où le taux d'accès des populations à l'eau est parmi les plus faibles au monde. Cela constitue un frein majeur au développement durable", a relevé Fatiha Terki.

Il s'y ajoute qu'une combinaison de défis tels que les effets du dérèglement climatique, un environnement menacé par la dégradation des sols, de forts taux d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que l'instabilité politique et la démographie galopante rendent difficiles les conditions de vie des populations rurales sahéliennes. Elle considère que "le Sénégal, qui a été le premier à inscrire les enjeux de l'eau dans les travaux du Conseil de sécurité des Nations unies, est particulièrement bien placé pour affirmer, aux côtés du Conseil mondial de l'eau, que les enjeux liés à l'eau doivent trouver une meilleure place dans les priorités de l'agenda politique aux différents échelons".

Depuis quelques années, dit-elle, le PAM œuvre à la construction de la résilience en veillant à ce que l'accès à l'eau soit inclusif, donc accessible à toutes et à tous. Il s'assure d'accompagner les gouvernements et les acteurs étatiques, afin de travailler en parfaite complémentarité et de renforcer l'impact et la portée des actions menées. Il veille aussi à travailler avec des partenaires qui ont des mandats proches tels que la FAO et le FIDA.

Elle soutient que "ce 9ème Forum mondial de l'eau constitue véritablement un moment privilégié d'échanges et de partage pour attirer l'attention des décideurs sur le besoin urgent d'avoir une approche plus holistique de la gestion de l'eau, d'en optimiser l'accès et l'utilisation, de limiter son impact érosif et de faciliter le remplissage des nappes phréatiques". "Ensemble, apportons des solutions intégrées pour permettre l'accès à l'eau pour tous les producteurs et toutes les productrices vulnérables", a exhorté Fatiha Terkin.