Cote d'Ivoire: Non-respect des prix plafonnés - 44 sacs de riz, 62 sachets de patte alimentaires et 22,3 kg de viande saisies à Marcory

L'augmentation des prix des denrées alimentaires de première nécessité sur le marché ne cesse des réactions auprès des populations depuis quelques jours. En effet, le ministère du Commerce et de l'Industrie à travers le Conseil national de lutte contre la vie chère (Cnlvc) était sur le terrain, le jeudi 24 mars 2022 à Marcory Abidjan. " Lorsqu'un produit visé par le plafonnement ne connait pas un respect des prix plafonnés, on saisit tout le stock, c'est le cas des 44 sacs de riz, 62 sachets de pâtes alimentaires et 22,3kg de viande qui font l'objet de saisir ", a expliqué Yao Kouman Hyacinthe inspecteur du commerce d'Abidjan sud dans la zone de Marcory et Treichville.

Selon lui ces biens saisis vont être distribué aux services sociaux ou servira au vente aux en chère. Et ces commerçants véreux auront une amende allant de 100 mille à 5 millions selon l'article 4 de l'ordonnance 2013.

Des pratiques inflationnistes:

L'équipe conduite par Yao Kouman Hyacinthe est venue s'imprégner des informations et du contrôle des prix des produits de grande consommation. Il s'agit entre autres du riz, de l'huile, de lait, de patte alimentaire, du cube Maggi, de viande etc. C'est une opération qui va durer sur trois mois.

A cette occasion, M. Yao Koumana a expliqué que cette opération rentre dans le cadre des mesures arrêtées par le gouvernement en ce qui concerne le plafonnement des prix. Il s'agit, dira-t-il d'une mesure exceptionnelle qui s'impose à tous compte tenu des pratiques inflationnistes dans le pays ". L'inspecteur du commerce a saisi de l'occasion pour exhorter les populations à être des ambassadeurs pour mener à bien l'opération à un numéro vert mis à leurs dispositions. " Les consommateurs doivent être des relaient de l'administration, une mesure n'est forte lorsque les populations s'impliquent véritablement, chaque fois qu'ils vont constater qu'il y a des boutiques, des marchés, qu'ils nous contact sur le numéro vert : " 13, 43 " " a-t-il invité.

Il faut noter que cette opération a débuté par un contrôle dans la superette Abdel Rahmane en passant par le petit marché de Marcory. L'équipe du Ministère du Commerce et de l'Industrie a constaté que certains produits de première nécessité ont connu une flambée des prix. Et ce, malgré le plafonnement des prix fixés par le gouvernement. Rappelons que le Conseil national de lutte contre la Vie Chère (Cnlvc) a pour mission principale d'assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère définies par le Gouvernement ivoirien.