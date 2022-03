Cote d'Ivoire: Développement - La Banque mondiale salue les performances de l'économie ivoirienne et exhorte le gouvernement à accélérer l'absorption des ressources

La Banque mondiale a salué le 24 mars 2022 à Abidjan, les performances de l'économie ivoirienne et exhorté le gouvernement à accélérer le taux de décaissement sur les projets. C'était lors de la 9ème Revue Annuelle du Portefeuille de l'institution dans le pays. Un portefeuille estimé à 3 milliards 571 millions de dollars US (environ 2 125 milliards de FCFA).

" Je salue les performances de l'économie ivoirienne et exhorte le gouvernement à accélérer le taux de décaissement... Ces revues sont importantes et sont faites pour aider les populations et améliorer leurs conditions de vie. Elles servent à s'assurer que la croissance est inclusive et durable ", a indiqué la Directrice des Opérations de la Banque mondiale, Coralie Gevers.

Et d'ajouter que son institution est prête à accorder plus de financements qui prennent en compte le Plan National de Développement (PND 2021-2025) et cadrent avec la "Vision 2030" du Président de la République Alassane Ouattara.

Pour sa part, le Ministre de l'Economie et des Finances, Adama Coulibaly, qui représentait le Premier Ministre Patrick Achi, a salué les efforts de la Banque mondiale en vue d'améliorer la performance des projets.

Adama Coulibaly a révélé que des dispositions sont en cours pour un appui budgétaire de l'ordre de 300 millions de dollars US. Et les domaines d'intervention seront alignés sur la "Vision 2030" et le PND 2021-2025. A savoir la productivité agricole, la transformation des produits de base, le développement humain, les infrastructures, la mobilité urbaine, la compétitivité, etc.