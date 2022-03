Cote d'Ivoire: Les transporteurs et conducteurs routiers Rhdp à Ouattara - " Merci ADO "

L'Alliance des transporteurs et conducteurs routiers Rhdp a organisé, récemment, au Plateau, une cérémonie d'hommage au Président de la République.

" La reconnaissance est une vertu ". C'est mû par cette sagesse que, l'Alliance des transporteurs et conducteurs routiers Rhdp a exprimé sa gratitude au Chef de l'Etat, récemment, à la Bibliothèque nationale, au Plateau. Dans une salle archi-comble, Diaby Ibrahim, coordonnateur national de l'Alliance a affirmé sans détour : " les transporteurs et conducteurs routiers Rhdp sont réunis ce jour (ndlr, jeudi) pour témoigner leur reconnaissance à Alassane Ouattara. Merci à Ado ".

Selon lui, cette initiative des acteurs du transport proches du parti au pouvoir trouve ses fondements dans plusieurs faits. " Depuis son accession à la magistrature suprême, Alassane Ouattara a rénové et construit plusieurs routes et ponts. Il a réalisé plusieurs échangeurs à Abidjan. Le Président ivoirien a aussi œuvré au renouvellement du parc automobile, à travers différents programmes. Enfin, le Chef de l'Etat travaille à l'édification d'un environnement de paix. Pour nous les transporteurs et conducteurs, la route est notre matière première.

Par ailleurs, nous ne pouvons pas travailler sans la paix. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants au Président de la République pour l'ensemble de ses œuvres ", a égrené le coordonnateur national de l'Alliance, par ailleurs, secrétaire national adjoint chargé des syndicats et organisations socio-professionnelles du transport du Rhdp. Diaby Ibrahim a clamé haut et fort : " nous, les transporteurs et conducteurs routiers, mangeons goudron ". Ceci, en vue d'apporter la réplique à ceux qui marginalisent l'importance des travaux de bitumage des voies sur l'ensemble du territoire national.

Prenant la parole, Samy Merhy, secrétaire national chargé des syndicats et organisations socio-professionnelles du Rhdp, s'est félicité de la tenue de cette rencontre avec des arguments à l'appui. " Il y a quelques années, il fallait environ cinq heures pour rallier Abidjan-Lakota à cause de la dégradation de la route. En sus, les transporteurs déboursaient énormément d'argent pour remettre leur véhicule en état, après chaque voyage. Aujourd'hui, en deux heures, on peut parcourir cette distance. Le réseau est en très bon état. Les transporteurs gagnent donc. L'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou est quasiment achevée. Les travaux de la côtière seront finis avant la fin de cette année. Tout cela montre que vous avez raison de faire confiance à Alassane Ouattara ", a-t-il a souligné.

Il a promis que les doléances des acteurs du transport relativement à la lutte contre les tracasseries routières, à l'assainissement de ce domaine d'activité seront portées à la connaissance des décideurs afin que des solutions soient trouvées. " Nous allons régler tous vos problèmes pour que le transporteur gagne sa vie. Les jours à venir sont prometteurs ", a-t-il insisté. C'est pourquoi le directeur général du Fonds de développement du transport routier (Fdtr), Kouyaté Mohamed, représentant le ministre des Transports, a salué l'acte des transporteurs et conducteurs routiers Rhdp. " Les actes du Président de la République parlent d'eux-mêmes. Le bénéfice de ces actes profite à l'ensemble des populations sans distinction de partis politiques, ni d'ethnies. Vous avez bien fait de choisir une telle personnalité et de lui dire merci ", a-t-il indiqué.