Sénégal/Egypte: Historique Sénégal-Égypte - Les Pharaons mènent 6 victoires à 5

Le Sénégal et l'Egypte vont s'affronter pour la 14 fois de leur histoire lors de cette manche aller des barrages de la Coupe du monde Qatar qui sera disputée ce vendredi au stade International du Caire. Après 13 confrontations, toutes compétitions confondues, les Pharaons ont réussi à s'imposer avec 6 victoires, 2 nuls et ont subi quatre défaites.

Les premières confrontations ne remontent que lors de la CAN 86 en Égypte. Les deux pays se sont croisés dès le match d'ouverture. Devant 100 mille spectateurs, la belle génération amenée par Cheikh Seck, Jules Bocandé, Boubacar Sarr Locotte, Oumar Guèye Sène, Roger Mendy et autre Pape Fall battent la bande de El khatib avec un but de Thierno Youm. C'est sous le même score que les Lions devraient s'imposer lors de l'édition disputée au Mali en 2022 grâce à un but de Lamine Diatta. Les deux derniers succès du Sénégal devant l'Égypte interviendront lors de leurs dernières confrontations en 2014 lors des éliminatoires de la CAN 2015.

A l'aller A Dakar, les Sénégalais dominent leurs adversaires ( 2-0) avec deux buts signés par Mame Biram Diouf et Dame Ndoye pour une troisième victoire des hommes de Alain Giresse. Le Sénégal enchaîne en remportant (0-1) la manche retour disputée au Caire. L'unique but a été marqué par le même Mame Biram Biram Diouf. Au total des victoires, le Sénégal talonne l'Egypte depuis la dernière confrontation à la finale de la CAN au Cameroun. Avec au bout une 5e victoire du Sénégal aux tirs au but et en prime son premier trophée continental.